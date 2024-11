сегодня



W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом



Видео с первого концерта W.A.S.P. в рамках тура "Album ONE Alive", который состоялся 26 октября в Fremont Theater, San Luis Obispo, California, доступно для просмотра ниже:



I Wanna Be Somebody

L.O.V.E. Machine

The Flame (First time in it’s entirety since 1985)

B.A.D. (First time since 1985)

School Daze (First time since 2007)

Hellion

Sleeping (in the Fire) (First time since 2015)

On Your Knees

Tormentor (First time since 1985)

The Torture Never Stops (First time in it’s entirety since 2014)



Inside the Electric Circus / I Don't Need No Doctor / Scream Until You Like It

The Real Me / Forever Free / The Headless Children

Wild Child

Blind in Texas











