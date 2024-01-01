сегодня



Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья



В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk", у лидера W.A.S.P. спросили, как у него со здоровьем после операции:



«Это был долгий путь. Каждый раз, когда ты проходишь реабилитацию, а мы занимаемся этим уже 35 или 40 лет, каждый раз, когда у тебя травма, ты должен пройти через реабилитацию. И любой спортсмен скажет вам, что это тяжелый путь. Никто не может помочь тебе, когда ты это делаешь. Вы находитесь с тренерами два часа в день. Таким образом, 22 часа в день ты можешь просто сидеть и думать в реабилитационном центре. И много забавных мыслей проносится в голове, когда ты этим занимаешься. И, как я уже сказал, это одинокий путь. И процесс выздоровления постепенный - вы не сможете добиться всего за одну ночь. И когда вы начинаете работать с тренерами, они говорят вам: «Просто будьте терпеливы, просто будьте терпеливы», потому что, как скажет вам любой воин, ваш естественный инстинкт - бежать, а вы просто не можете этого делать, когда пережили что-то довольно серьезное, как сейчас. Но мы справляемся. И сейчас мы уже практически на высоте».







+0 -0



просмотров: 110

