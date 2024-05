сегодня



W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом



17 августа дебютной пластинке W.A.S.P. исполнится сорок лет. По этому случаю группа осенью отправляется в тур "Album ONE Alive", в рамках которого целиком отыграет материал этого альбома:



Oct. 26 - San Luis Obispo, CA @ Fremont Theater*

Oct. 28 - Portland, OR @ Roseland Theater

Oct. 29 - Seattle, WA @ Moore Theatre

Oct. 30 - Vancouver, BC @ Vogue Theatre

Nov. 01 - Calgary, AB The Palace Theatre

Nov. 02 - Spokane, WA @ Knitting Factory

Nov. 03 - Boise, ID @ Knitting Factory

Nov. 04 - Salt Lake City, UT @ The Depot

Nov. 05 - Denver, CO @ Paramount Theatre

Nov. 07 - Minneapolis, MN @ The Fillmore

Nov. 08 - St Charles, IL @ The Arcada Theatre

Nov. 10 - Detroit, MI @ Royal Oak Music Theatre

Nov. 11 - Toronto, ON @ History

Nov. 13 - Montreal, QC @ MTELUS

Nov. 14 - Quebec City, QC @ Theatre Capitole

Nov. 15 - Boston, MA @ Orpheum Theatre

Nov. 16 - New York, NY @ Hammerstein Ballroom At Manhattan Center

Nov. 17 - Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall

Nov. 19 - Cleveland, OH @ The Agora Theater

Nov. 20 - Pittsburgh, PA @ Stage AE

Nov. 21 - Stroudsburg, PA @ The Sherman Theater

Nov. 22 - Silver Spring, MD @ The Fillmore

Nov. 23 - Charlotte, NC @ The Fillmore

Nov. 24 - Orlando, FL @ The Plaza Live

Nov. 26 - Nashville, TN @ Ryman Auditorium

Nov. 27 - Atlanta, GA @ The Eastern

Nov. 29 - Houston, TX @ House Of Blues

Nov. 30 - San Antonio, TX @ Aztec Theatre

Dec. 01 - Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

Dec. 03 - Little Rock, AR @ The Hall

Dec. 04 - Wichita, KS @ The Cotillion

Dec. 06 - Albuquerque, NM @ REVEL

Dec. 07 - Tempe, AZ @ The Marquee Theatre

Dec. 09 - Tucson, AZ @ The Rialto Theatre

Dec. 10 - San Diego, CA @ House Of Blues

Dec. 11 - Reno, NV @ Grand Sierra Resort and Casino

Dec. 12 - Las Vegas, NV @ Brooklyn Bowl

Dec. 13 - San Francisco, CA @ The Warfield**

Dec. 14 - Los Angeles, CA @ Hollywood Palladium**



* No support acts

** DEATH ANGEL not performing







