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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 54
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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W.A.S.P.

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23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

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28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

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9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

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29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

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Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»



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Как уже сообщалась ранее, лидер W.A.S.P. Blackie Lawless на концерте в Нью-Йорке толкнул речь в поддержку Трампа. 19 ноября в рамках "VIP Experience" его спросили, как он набрался смелости, на что Blackie ответил:

«Когда вечером в субботу мы поступили так, как поступили, речь шла не только о нём. Это было во имя Америки. И мы заранее знали, потому что неделю обсуждали эту идею, что будем делать, если это вызовет последствия. И я сказал, что неважно, будут ли эти последствия, потому что когда вы видите цензуру Big Tech, это то же самое, через что мы проходили 40 лет назад, просто теперь это называется по-другому — вот и всё. Итак, первое, что делает любое правительство, захватив власть, — это захватывает эфир, потому что мы знаем, что если вы можете цензурировать речь, то в конечном итоге сможете контролировать и мысли. Мы видим это раз за разом. И даже если вы не контролируете мысли до нужной степени, вы запугиваете людей, и они, как маленькие кролики, прячутся в углу. Они боятся высказаться.

Так что это была главная причина. Но если посмотреть на человека, который готов пройти через то, что сделал этот парень... Я слышал, как вчера кто-то сказал, что у него большие медные крылья. И я подумал: да, это очень верно, потому что Томас Джефферсон сказал, что дерево свободы должно время от времени обагряться кровью патриотов и тиранов. И я вижу в нём патриота. И когда я говорил то, что говорил в тот вечер, меня интересовали две вещи: цензура и патриотизм. Так что если кто-то готов умереть за то, во что верит, я должен быть рядом с ним».








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23 ноя 2024
K
KillTimer
Так умрите скорее оба, два старых идиота
23 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
биткойн покупайте, пацаны

просмотров: 71

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