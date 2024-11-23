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Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»



Как уже сообщалась ранее, лидер W.A.S.P. Blackie Lawless на концерте в Нью-Йорке толкнул речь в поддержку Трампа. 19 ноября в рамках "VIP Experience" его спросили, как он набрался смелости, на что Blackie ответил:



«Когда вечером в субботу мы поступили так, как поступили, речь шла не только о нём. Это было во имя Америки. И мы заранее знали, потому что неделю обсуждали эту идею, что будем делать, если это вызовет последствия. И я сказал, что неважно, будут ли эти последствия, потому что когда вы видите цензуру Big Tech, это то же самое, через что мы проходили 40 лет назад, просто теперь это называется по-другому — вот и всё. Итак, первое, что делает любое правительство, захватив власть, — это захватывает эфир, потому что мы знаем, что если вы можете цензурировать речь, то в конечном итоге сможете контролировать и мысли. Мы видим это раз за разом. И даже если вы не контролируете мысли до нужной степени, вы запугиваете людей, и они, как маленькие кролики, прячутся в углу. Они боятся высказаться.



Так что это была главная причина. Но если посмотреть на человека, который готов пройти через то, что сделал этот парень... Я слышал, как вчера кто-то сказал, что у него большие медные крылья. И я подумал: да, это очень верно, потому что Томас Джефферсон сказал, что дерево свободы должно время от времени обагряться кровью патриотов и тиранов. И я вижу в нём патриота. И когда я говорил то, что говорил в тот вечер, меня интересовали две вещи: цензура и патриотизм. Так что если кто-то готов умереть за то, во что верит, я должен быть рядом с ним».















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