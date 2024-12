23 дек 2024



Видео последнего концерта W.A.S.P.



W.A.S.P. 14 декабря в Hollywood Palladium, Los Angeles, California, отыграли последнее шоу в 2024 году — видео полного выступление доступно ниже:



0:02:58 Intro

0:05:48 I Wanna Be Somebody

0:09:55 L.O.V.E. Machine

0:14:07 The Flame

0:19:40 B.A.D.

0:23:33 School Daze

0:27:24 Hellion

0:31:09 Sleeping (In The Fire)

0:38:20 On Your Knees

0:41:53 Tormentor

0:46:03 The Torture Never Stops

0:50:57 The Big Welcome

0:51:39 Inside The Electric Circus

0:53:23 I Don't Need No Doctor

0:55:22 Scream Until You Like It

0:56:53 The Real Me

1:00:08 Forever Free

1:03:40 The Headless Children

1:06:45 Wild Child

1:15:34 Blind In Texas







+0 -0



просмотров: 113