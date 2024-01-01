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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 52
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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W.A.S.P.

*



23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»
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|||| 23 дек 2024

Видео последнего концерта W.A.S.P.



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W.A.S.P. 14 декабря в Hollywood Palladium, Los Angeles, California, отыграли последнее шоу в 2024 году — видео полного выступление доступно ниже:

0:02:58 Intro
0:05:48 I Wanna Be Somebody
0:09:55 L.O.V.E. Machine
0:14:07 The Flame
0:19:40 B.A.D.
0:23:33 School Daze
0:27:24 Hellion
0:31:09 Sleeping (In The Fire)
0:38:20 On Your Knees
0:41:53 Tormentor
0:46:03 The Torture Never Stops
0:50:57 The Big Welcome
0:51:39 Inside The Electric Circus
0:53:23 I Don't Need No Doctor
0:55:22 Scream Until You Like It
0:56:53 The Real Me
1:00:08 Forever Free
1:03:40 The Headless Children
1:06:45 Wild Child
1:15:34 Blind In Texas




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