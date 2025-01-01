Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

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все новости группы
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США
4 янв 2024 :
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Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное
11 ноя 2023 :
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Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»
9 ноя 2023 :
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Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»
7 ноя 2023 :
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Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»
6 ноя 2023 :
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Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли
29 окт 2023 :
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Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли
26 окт 2023 :
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Вскрытие W.A.S.P.
25 окт 2023 :
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Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
3 сен 2023 :
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W.A.S.P. готовят бокс-сет
13 авг 2023 :
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Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
28 июн 2023 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
15 июн 2023 :
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CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»
1 июн 2023 :
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Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
21 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
16 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023 :
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У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
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W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
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BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
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Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
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Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
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Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
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Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
|
W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
|
W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
|
W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
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W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
|
Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
|
Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
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Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
|
Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
|
Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
|
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
|
W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
|
W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
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Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
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Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
|
W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
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W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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сегодня
Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»
BLACKIE LAWLESS в рамках общения с фанатами перед концертом 12 декабря в Лас-Вегасе, рассказал о процессе сочинения песен для альбома 1992 года «The Crimson Idol». Концептуальная работа рассказывает историю Джонатана, молодого парня, который мечтает стать рок-звездой. По мере того, как он движется к славе, он сталкивается с тёмной стороной известности и пустотой, которая часто сопровождает успех:
«Все авторы скажут вам, что сочинительство — это процесс открытия. Иногда у вас есть зародыш идеи, который очень мал, и именно такой была эта идея. Всё началось с того, что я был в ресторане в Лондоне, когда на меня снизошло озарение. Но, как я уже сказал, это было просто прорастание идеи. Она изначально была не очень большой, но с этого момента она начала расти. В 1987-м году у меня впервые возникла эта идея. Так что в течение трёх лет она обретала форму в моей голове. Мы записали альбом "The Headless Children" [в 1989 году], но я всё ещё думал о ней. Она была у меня на задворках сознания.
Говорят, все авторы пишут постоянно, независимо от того, осознают они это или нет. Вы постоянно что-то сочиняете. И так происходит, что это становится процессом открытия. Говорят, что когда ваш мозг переходит в альфа- или бета-состояние перед сном, вы наиболее креативны. То есть, перед самым пробуждением или перед сном, потому что можно постоянно слышать, как кто-то говорит об этом, когда им приходят идеи во сне. Мне снились сны на тему "The Crimson Idol". Мне приснилась песня "Hold On To My Heart". Ты просыпаешься, а музыка и даже текст уже готовы, как будто ты получил всё бесплатно. Заглавная песня "Headless" мне тоже приснилась полностью вместе с текстом. Billy Joel говорит, что ему снятся все его песни. Но подобное невозможно со всеми авторами во всех случаях. Так что это всегда будет процесс открытия. И когда вы начнёте копать, вы будете находить что-то новое.
Чтобы вы поняли, что это за альбом, я говорю о целом ряде связанных событий. Хотите верьте, хотите нет, но мы записали "Headless", и я был в таком состоянии, когда не знал, смогу ли я конкурировать с лучшими авторами песен в мире. Я был в таком состоянии, когда думал: "Я никогда не стану таким же хорошим, как эти парни". Я говорю о лучших из лучших».
Он вспомнил, как он впервые встретился с Pete'ом Townshend'ом из THE WHO в Radio City Music Hall и вручил ему золотой диск за кавер-версию классической песни THE WHO «The Real Me»:
«В тот раз мы с Pete'ом около 45 минут говорили о сочинении песен, и я спросил его: "Тебе легко это даётся? Потому что выглядит, словно тебе легко". Он начал смеяться. И по его нервному смеху я понял, что это на самом деле совсем не легко. И я сказал ему: "Ладно, давай я нарисую тебе картинку и посмотрю, сможешь ли ты её прочувствовать. Мы собираемся написать песню. Начнём с каменного блока. Он квадратный и не имеет реальной формы. В одной руке у тебя зубило, в другой — молоток. Ты просто начнёшь бить по этому камню, и очень скоро он начнёт принимать какую-то форму. Некоторые формы получаются лучше, чем другие. Но независимо от того, хорошая это форма или плохая, где-то по пути ты поскользнешься, и твои костяшки окажутся в крови". И он начал смеяться. Я сказал: "Значит, ты смог это понять". Он сказал: "Это самая лучшая аналогия, которую я когда-либо слышал". Потому что процесс открытия, о котором я говорю, очень болезненный. Чтобы сделать всё правильно и аутентично, порой придётся побывать там, куда вы иногда не хотите направляться. И если бы я мог поспорить, будь то я или кто-то другой, любой другой артист, который смог захватить аудиторию и удержать её всю жизнь, и когда я говорю "всю жизнь", я не имею в виду пять лет или десять лет — захватить её на всю жизнь, общим знаменателем во всём этом являются тексты. Вероятно, все, кто находится в этой комнате, находятся здесь именно из-за этих текстов. Если это правда, то как я могу быть с вами на одной волне, если я не искренен? А как я могу быть искренним, если я не впущу вас в свою голову, не позволю вам буквально вскрыть мой череп, не позволю вам ходить там босиком, открывать для себя хорошее, плохое и не очень хорошее? Если я не сделаю этого с текстами, вы никогда не почувствуете, что понимаете меня. А если поклонник или слушатель не почувствует, что понимает вас, у вас никогда не возникнет таких близких отношений. А если у них нет с вами близких отношений, вы никогда не возьмёте эти песни с собой в путешествие длиною в жизнь. Потому что пластинки — это главы в книге, и она не закончена, пока артист не закончит работу над ней, и тогда книга будет завершена. Так что когда вы смотрите на это, все эти записи — как дневник, и это маленькие кусочки, маленькие снимки того, где вы находились в то время.
Я уже говорил, что наша дебютная пластинка была злой записью, созданной реально злой группой. И это правда. Так и было. Но когда прошло пять лет и мы записали "Headless", трудно быть злым, когда все в группе ездят на "Феррари". При переводе что-то теряется. Так что эти альбомы становятся снимками того, кем вы являетесь на тот момент времени. Но если вы не будете искренни со своей аудиторией, не позволите ей, как я уже сказал, увидеть всё хорошее, плохое и не очень, у них никогда не возникнет ощущения, что они с вами на одной волне. Так что если вы собираетесь заниматься творчеством и заниматься им искренне, это будет, как пел Peter Gabriel, "копание в грязи в поисках мест, где нам больно". И вы должны быть готовы поделиться этим ощущением. Многие авторы не хотят этого делать, потому что не хотят, чтобы люди знали об их личной жизни. В поп-музыке это частое явление. Но поп-музыка — это не то искусство, о котором мы говорим. Поп-музыканты это люди, которые просто записывают песни и всё. И это нормально. Я имею в виду, что и для этого есть место в мире. Но это не то, о чём мы сейчас говорим. Так что если вы собираетесь заниматься творчеством по-настоящему, вы должны быть готовы выложить всё на стол и сказать: "Вот оно, ребята".
Мне смешно, когда люди говорят о том, что в наши дни и в наше время "отменяют" людей. Будь то я или кто-то вроде меня, вы не можете нас "отменить". Мы уже показали вам в рамках творчества всё, что только можно узнать о нас. Нет ничего такого, чего бы вы ещё не видели. Так что если увиденное вам не по душе, что ж, очень жаль. Идите и приставайте к кому-нибудь другому, потому что лично мне плевать».
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