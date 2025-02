сегодня



Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»



BLACKIE LAWLESS в рамках общения с фанатами перед концертом 12 декабря в Лас-Вегасе, рассказал о процессе сочинения песен для альбома 1992 года «The Crimson Idol». Концептуальная работа рассказывает историю Джонатана, молодого парня, который мечтает стать рок-звездой. По мере того, как он движется к славе, он сталкивается с тёмной стороной известности и пустотой, которая часто сопровождает успех:



«Все авторы скажут вам, что сочинительство — это процесс открытия. Иногда у вас есть зародыш идеи, который очень мал, и именно такой была эта идея. Всё началось с того, что я был в ресторане в Лондоне, когда на меня снизошло озарение. Но, как я уже сказал, это было просто прорастание идеи. Она изначально была не очень большой, но с этого момента она начала расти. В 1987-м году у меня впервые возникла эта идея. Так что в течение трёх лет она обретала форму в моей голове. Мы записали альбом "The Headless Children" [в 1989 году], но я всё ещё думал о ней. Она была у меня на задворках сознания.



Говорят, все авторы пишут постоянно, независимо от того, осознают они это или нет. Вы постоянно что-то сочиняете. И так происходит, что это становится процессом открытия. Говорят, что когда ваш мозг переходит в альфа- или бета-состояние перед сном, вы наиболее креативны. То есть, перед самым пробуждением или перед сном, потому что можно постоянно слышать, как кто-то говорит об этом, когда им приходят идеи во сне. Мне снились сны на тему "The Crimson Idol". Мне приснилась песня "Hold On To My Heart". Ты просыпаешься, а музыка и даже текст уже готовы, как будто ты получил всё бесплатно. Заглавная песня "Headless" мне тоже приснилась полностью вместе с текстом. Billy Joel говорит, что ему снятся все его песни. Но подобное невозможно со всеми авторами во всех случаях. Так что это всегда будет процесс открытия. И когда вы начнёте копать, вы будете находить что-то новое.



Чтобы вы поняли, что это за альбом, я говорю о целом ряде связанных событий. Хотите верьте, хотите нет, но мы записали "Headless", и я был в таком состоянии, когда не знал, смогу ли я конкурировать с лучшими авторами песен в мире. Я был в таком состоянии, когда думал: "Я никогда не стану таким же хорошим, как эти парни". Я говорю о лучших из лучших».



Он вспомнил, как он впервые встретился с Pete'ом Townshend'ом из THE WHO в Radio City Music Hall и вручил ему золотой диск за кавер-версию классической песни THE WHO «The Real Me»:



«В тот раз мы с Pete'ом около 45 минут говорили о сочинении песен, и я спросил его: "Тебе легко это даётся? Потому что выглядит, словно тебе легко". Он начал смеяться. И по его нервному смеху я понял, что это на самом деле совсем не легко. И я сказал ему: "Ладно, давай я нарисую тебе картинку и посмотрю, сможешь ли ты её прочувствовать. Мы собираемся написать песню. Начнём с каменного блока. Он квадратный и не имеет реальной формы. В одной руке у тебя зубило, в другой — молоток. Ты просто начнёшь бить по этому камню, и очень скоро он начнёт принимать какую-то форму. Некоторые формы получаются лучше, чем другие. Но независимо от того, хорошая это форма или плохая, где-то по пути ты поскользнешься, и твои костяшки окажутся в крови". И он начал смеяться. Я сказал: "Значит, ты смог это понять". Он сказал: "Это самая лучшая аналогия, которую я когда-либо слышал". Потому что процесс открытия, о котором я говорю, очень болезненный. Чтобы сделать всё правильно и аутентично, порой придётся побывать там, куда вы иногда не хотите направляться. И если бы я мог поспорить, будь то я или кто-то другой, любой другой артист, который смог захватить аудиторию и удержать её всю жизнь, и когда я говорю "всю жизнь", я не имею в виду пять лет или десять лет — захватить её на всю жизнь, общим знаменателем во всём этом являются тексты. Вероятно, все, кто находится в этой комнате, находятся здесь именно из-за этих текстов. Если это правда, то как я могу быть с вами на одной волне, если я не искренен? А как я могу быть искренним, если я не впущу вас в свою голову, не позволю вам буквально вскрыть мой череп, не позволю вам ходить там босиком, открывать для себя хорошее, плохое и не очень хорошее? Если я не сделаю этого с текстами, вы никогда не почувствуете, что понимаете меня. А если поклонник или слушатель не почувствует, что понимает вас, у вас никогда не возникнет таких близких отношений. А если у них нет с вами близких отношений, вы никогда не возьмёте эти песни с собой в путешествие длиною в жизнь. Потому что пластинки — это главы в книге, и она не закончена, пока артист не закончит работу над ней, и тогда книга будет завершена. Так что когда вы смотрите на это, все эти записи — как дневник, и это маленькие кусочки, маленькие снимки того, где вы находились в то время.



Я уже говорил, что наша дебютная пластинка была злой записью, созданной реально злой группой. И это правда. Так и было. Но когда прошло пять лет и мы записали "Headless", трудно быть злым, когда все в группе ездят на "Феррари". При переводе что-то теряется. Так что эти альбомы становятся снимками того, кем вы являетесь на тот момент времени. Но если вы не будете искренни со своей аудиторией, не позволите ей, как я уже сказал, увидеть всё хорошее, плохое и не очень, у них никогда не возникнет ощущения, что они с вами на одной волне. Так что если вы собираетесь заниматься творчеством и заниматься им искренне, это будет, как пел Peter Gabriel, "копание в грязи в поисках мест, где нам больно". И вы должны быть готовы поделиться этим ощущением. Многие авторы не хотят этого делать, потому что не хотят, чтобы люди знали об их личной жизни. В поп-музыке это частое явление. Но поп-музыка — это не то искусство, о котором мы говорим. Поп-музыканты это люди, которые просто записывают песни и всё. И это нормально. Я имею в виду, что и для этого есть место в мире. Но это не то, о чём мы сейчас говорим. Так что если вы собираетесь заниматься творчеством по-настоящему, вы должны быть готовы выложить всё на стол и сказать: "Вот оно, ребята".



Мне смешно, когда люди говорят о том, что в наши дни и в наше время "отменяют" людей. Будь то я или кто-то вроде меня, вы не можете нас "отменить". Мы уже показали вам в рамках творчества всё, что только можно узнать о нас. Нет ничего такого, чего бы вы ещё не видели. Так что если увиденное вам не по душе, что ж, очень жаль. Идите и приставайте к кому-нибудь другому, потому что лично мне плевать».







+0 -0



просмотров: 103