12 сен 2024



Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»



Blackie Lawless в недавнем интервью Guitar World вновь коснулся темы использования подкладок в ходе собственных концертов:



«Мы используем их, потому что у нас не хватает для этого участников. Мы исполняли вещи из "The Crimson Idol", а там оркестр из 100 человек — взять его с собой в тур было бы невозможно с финансовой точки зрения.



В первый раз, когда мы исполнили "Crimson Idol" вживую, мы сделали это без оркестровки. Звучало ли это хорошо? Да. Но когда мы исполнили песню с оркестровкой, я стоял посреди комнаты на репетиции, и, клянусь вам, это было похоже на религиозное переживание. Я подумал: "Если бы я был фанатом, то это именно то, что я хотел бы услышать". Вот почему я это делаю. Это усиливает впечатления. Я хочу, чтобы люди услышали записи так, как они должны были звучать, а не как факсимильную версию».



Когда интервьюер заметил, что «люди предполагают, что голос Blackie и гитары имитируются с помощью подложек», он сказал:



«Всё, что нужно сделать, это записать и послушать все ошибки. Тогда они поймут. Можно стараться изо всех сил, но ты всё равно облажаешься. Рок-н-ролл не должен быть идеальным. И даже если ты будешь стараться, этого не получится».



Blackie рассказал о возможном использовании W.A.S.P. бэк-треков во время выступления в мае 2023 года на SiriusXM "«Trunk Nation With Eddie Trunk":



«Примерно 10–12 лет назад мы впервые исполнили "The Crimson Idol" полностью с оркестровкой. До этого мы исполняли — я называю это версией "Live At Leeds"... Потому что если вы посмотрите на то, что THE WHO сделали с "Live At Leeds", который мы все тогда считали концертным, то теперь мы понимаем, что на нём тоже есть подложки, как и на большинстве живых записей. Мы сделали это на примитивном уровне. Мы решили использовать подход, при котором мы пытались сделать так, чтобы это звучало точно так же, как на записи. Мы никогда не использовали оркестровку или что-то в этом роде. Так что мы отправились в студию, взяли все треки из альбома, включая оркестровку, фоновый вокал, дубли на подпевках, и попытались сделать так, чтобы это звучало так же, как на альбоме, насколько это было возможно. В первый вечер на репетиции я стоял посреди комнаты, и, клянусь вам, это было как внетелесное переживание. Я никогда раньше не слышал ничего подобного. Я никогда раньше не играл с живым оркестром. Так что это было наиболее приближенное к этому ощущение.



Я понимаю обе стороны спора по этому поводу. Когда я на сцене, я пою на всю катушку. Но что плохого в том, чтобы улучшить звучание альбома? Потому что не получится стать такой группой, как QUEEN, или любой другой группой, которая устраивает такие грандиозные постановки... Четыре музыканта не могут на сцене воспроизвести эту запись. Это невозможно. Ничего не получится. Так вы хотите, чтобы всё звучало как на альбоме или чтобы это было просто обычное живое выступление? Это вопрос вкуса.



Если вы начнёте исполнять музыку, в которой будет много оркестровки и тому подобных вещей, невозможно сделать так, чтобы она звучала как на записи. А ещё можно привести аргумент, который уже 20 лет используется на Бродвее: профсоюз музыкантов яростно борется с этим, но технологии идут вперёд и не собираются останавливаться, когда в бродвейских постановках больше нет живой музыки. И профсоюз музыкантов был в ярости из-за этого. Но ведь и до этого, когда появились клавишные инструменты, на которых играли целые оркестры, один человек заменял сто двадцать разных людей. Так где же провести черту?



Как я уже сказал, я понимаю, когда кто-то хочет услышать настоящее живое выступление, но я подумал об этом и решил... Как только я услышал, что это звучит точно так же, как на записи, я подумал: "Я не могу вернуться к прошлой версии". Я упоминал THE WHO — их подход к "Live At Leeds". THE WHO использовали кассеты в течение многих лет, пока не начали нанимать других музыкантов, чтобы те выходили с ними на сцену. Но даже несмотря на это, многие клавишные вещи — "Won't Get Fooled Again", подобные вещи — всё это записано на плёнку.



Когда я выхожу на сцену, я очень горжусь даром, которым наградил меня Бог. И мне нравится демонстрировать его, буду с вами откровенен. Но я думаю, что люди хотят это видеть или слышать. Так что я не думаю, что это что-то плохое. Если есть гитарист, который по-настоящему хорош, люди идут на концерт, чтобы увидеть это. Но, опять же, когда я пришёл на репетицию в тот вечер и услышал, как это звучит на записи, я подумал: "Я никогда не смогу вернуться назад". Как я уже сказал, это был просто неземной опыт».



На вопрос о том, какой процент вокала во время живых концертов W.A.S.P. записан на плёнку, он ответил:



«Вы имеете в виду мой вокал? Что касается моего вокала, я бы посоветовал людям прийти на выступление... Мы дали пять концертов, на которых я сидел. Посмотрите пару последних. Вы услышите всё громко и отчетливо. Потому что когда мы были в Софии, я пару раз облажался, чего обычно со мной не случается. Но это было уже ближе к концу тура. То есть ничего катастрофического, но я обычно не лажаю. Но это случается. Это живое выступление, поэтому такое бывает. Но когда мы начинаем исполнять припевы и тому подобные вещи, я, Mike Duda и Doug Blair, мы все там поём, но мы также используем запасные варианты. Потому что когда мы делали это в студии, мы использовали три или четыре дорожки одновременно, чтобы создать этот фрагмент. Невозможно добиться такого мощного звучания припевов с помощью отдельных вокалов, потому что когда это делается в студии, дорожки дублируются и утраиваются. Я упоминал QUEEN некоторое время назад — они использовали 24 дорожки вокала, чтобы создать это звучание. Невозможно создать звучание хора двумя или тремя вокалистами. Если в комнате не будет 20 человек, это будет звучать иначе... Если вы записываете 24 дорожки вокала, чтобы создать эффект хора, с несколькими вокалистами невозможно этого добиться, даже с электронными дублёрами. И тогда можно вступить в спор: можно ли использовать механические эффекты, чтобы улучшить одного вокалиста? Где провести черту?»







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