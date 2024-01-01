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Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»



Blackie Lawless в программе "Talk Is Jericho" спросили, удивлён ли он реакцией фанатов на первые за 10 лет туры группы по США, начавшиеся осенью 2022 года и продолжающиеся сейчас в рамках юбилейного 40-летнего тура. Он ответил:



«Мы не знали, чего ожидать, но с годами мы поняли, что если ты вкладываешь деньги в то, что делаешь, то получишь отдачу. Вы создаёте лучшие альбомы, какие только возможно, но когда приходит время гастролей, вам приходится тратить деньги. Мы устроили недешёвое шоу. Оно дорогое. Дорого его готовить, дорого собирать. А еженедельные текущие расходы — вы даже не представляете себе размер этой суммы. Это совсем не дёшево. Я понимаю, что во многих ситуациях многие артисты не могут себе такого позволить, я это понимаю, но это не та ситуация, когда мы летаем между городами. Мы просто не можем себе позволить перелёты. Это слишком дорогое удовольствие. И мы надеемся, что фанаты понимают это, когда видят, что мы делаем, потому что мы буквально берём с собой бродвейскую сцену, когда едем в тур. У нас есть две разные — ну три, если быть точным — у нас есть две основные смены декораций, которые вы увидите между первой и второй половиной шоу. И это похоже на любую бродвейскую постановку. Чтобы организовать нечто подобное на ежедневной основе, нужно иметь много персонала, нужно потратить деньги, так что это, мягко говоря, сложно. Но мы привыкли поступать именно так, и, стараясь предоставить поклонникам самое крутое шоу за их деньги, я по-прежнему считаю, что это наилучший способ.



Никто не любит скуку. Никто не любит нечто заурядное. Давайте сделаем что-то необычное. Давайте осмелимся высунуть голову над толпой и сказать: "Посмотрите на меня". Мы зарабатываем этим на жизнь».



На вопрос о том, был ли такой настрой его намерением с самого первого дня в 1984 году, когда он только начал сочинять песни W.A.S.P., он ответил:



«Вообще-то нет. Совсем нет. Скажу вам честно, мы говорим о группе, у которой никогда не было намерения играть вживую. Потому что в Лос-Анджелесе в те времена, когда были крупные лейблы, нельзя было получить контракта на запись, играя вживую; контракты на запись можно было получить, создав отличное демо. Поэтому мы записали три разных демо-версии того, что в итоге стало нашей первой пластинкой. И последнюю версию мы разослали всем мейджорам. Прошло шесть недель, и никто не ответил. А мы прожили в Лос-Анджелесе достаточно долго, чтобы понять, что если к шестинедельной отметке вы не получали никакого ответа, то вы его и не получите никогда. Так что мы поговорили между собой и решили: "Мы считаем, что эти песни неплохие. Почему бы нам не сыграть их вживую и не посмотреть, какая будет реакция?" Потом мы начали спрашивать себя: "А что мы хотим устроить? Хотим ли мы стоять на сцене, смотреть на свои ботинки и быть арестованным за безделье?" У нас было очень мрачное чувство юмора. Мы собирались просто-напросто развлечь самих себя, поэтому мы придумывали идеи и просто начинали хихикать. Типа: "Ладно, давайте сделаем вот так". Но быстро понимаешь, что есть тонкая грань между чем-то возмутительным и чем-то смешным. И эта грань иногда размывается.



Например, как я придумал идею с дисками от пилы — у отца одного из парней, работавших у нас в команде, была мастерская по металлу, а также деревообрабатывающая мастерская — огромный комплекс. Мы приходили туда, и он давал нам возможность брать всё, что нам нужно. Мы могли смастерить всё, что хотели. А я был родом из строительной среды, потому что у моего отца была строительная компания. Так что я кое-что понимал в строительном деле. Именно так мы сами создали там весь ранний реквизит W.A.S.P. И однажды кто-то решил заменить один из рабочих пильных дисков. Там была настольная пила с 12-дюймовым диском. Рабочий вытащил диск и поставил на окно. Он собирался убирать его, но из соображений целесообразности временно подпер им окно, чтобы пока можно было установить свежий. И вот я посмотрел на этот диск, стоящий на подоконнике и вдруг начал смеяться. Ребята спросили меня: "Что смешного?" Я ответил: "Мне только что пришла в голову совершенно безумная идея. Либо это будет величайшая вещь в истории, либо меня обсмеют всем городом". Сложно сказать, где именно проходит эта тонкая грань... Сейчас мы оглядываемся на эти события и думаем: "Почему я не понял что будет круто с самого начала?" Потому что иногда ты не знаешь, пока не испытаешь это на людях, и именно так мы и поступили со всем нашим ранним реквизитом. Мы не знали, что сработает, а что нет, и, к счастью для нас, большая часть сработала».







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