Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

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все новости группы
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США
25 окт 2023 :
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Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
3 сен 2023 :
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W.A.S.P. готовят бокс-сет
13 авг 2023 :
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Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
28 июн 2023 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
15 июн 2023 :
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CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»
1 июн 2023 :
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Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
21 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
16 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023 :
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У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
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W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
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BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
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Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
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Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
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Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
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Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
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W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
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W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
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W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
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W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
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Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
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Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
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Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
|
Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
|
Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
|
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
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W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
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W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
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Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
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Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
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W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
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W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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сегодня
Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»
Blackie Lawless в программе "Talk Is Jericho" спросили, удивлён ли он реакцией фанатов на первые за 10 лет туры группы по США, начавшиеся осенью 2022 года и продолжающиеся сейчас в рамках юбилейного 40-летнего тура. Он ответил:
«Мы не знали, чего ожидать, но с годами мы поняли, что если ты вкладываешь деньги в то, что делаешь, то получишь отдачу. Вы создаёте лучшие альбомы, какие только возможно, но когда приходит время гастролей, вам приходится тратить деньги. Мы устроили недешёвое шоу. Оно дорогое. Дорого его готовить, дорого собирать. А еженедельные текущие расходы — вы даже не представляете себе размер этой суммы. Это совсем не дёшево. Я понимаю, что во многих ситуациях многие артисты не могут себе такого позволить, я это понимаю, но это не та ситуация, когда мы летаем между городами. Мы просто не можем себе позволить перелёты. Это слишком дорогое удовольствие. И мы надеемся, что фанаты понимают это, когда видят, что мы делаем, потому что мы буквально берём с собой бродвейскую сцену, когда едем в тур. У нас есть две разные — ну три, если быть точным — у нас есть две основные смены декораций, которые вы увидите между первой и второй половиной шоу. И это похоже на любую бродвейскую постановку. Чтобы организовать нечто подобное на ежедневной основе, нужно иметь много персонала, нужно потратить деньги, так что это, мягко говоря, сложно. Но мы привыкли поступать именно так, и, стараясь предоставить поклонникам самое крутое шоу за их деньги, я по-прежнему считаю, что это наилучший способ.
Никто не любит скуку. Никто не любит нечто заурядное. Давайте сделаем что-то необычное. Давайте осмелимся высунуть голову над толпой и сказать: "Посмотрите на меня". Мы зарабатываем этим на жизнь».
На вопрос о том, был ли такой настрой его намерением с самого первого дня в 1984 году, когда он только начал сочинять песни W.A.S.P., он ответил:
«Вообще-то нет. Совсем нет. Скажу вам честно, мы говорим о группе, у которой никогда не было намерения играть вживую. Потому что в Лос-Анджелесе в те времена, когда были крупные лейблы, нельзя было получить контракта на запись, играя вживую; контракты на запись можно было получить, создав отличное демо. Поэтому мы записали три разных демо-версии того, что в итоге стало нашей первой пластинкой. И последнюю версию мы разослали всем мейджорам. Прошло шесть недель, и никто не ответил. А мы прожили в Лос-Анджелесе достаточно долго, чтобы понять, что если к шестинедельной отметке вы не получали никакого ответа, то вы его и не получите никогда. Так что мы поговорили между собой и решили: "Мы считаем, что эти песни неплохие. Почему бы нам не сыграть их вживую и не посмотреть, какая будет реакция?" Потом мы начали спрашивать себя: "А что мы хотим устроить? Хотим ли мы стоять на сцене, смотреть на свои ботинки и быть арестованным за безделье?" У нас было очень мрачное чувство юмора. Мы собирались просто-напросто развлечь самих себя, поэтому мы придумывали идеи и просто начинали хихикать. Типа: "Ладно, давайте сделаем вот так". Но быстро понимаешь, что есть тонкая грань между чем-то возмутительным и чем-то смешным. И эта грань иногда размывается.
Например, как я придумал идею с дисками от пилы — у отца одного из парней, работавших у нас в команде, была мастерская по металлу, а также деревообрабатывающая мастерская — огромный комплекс. Мы приходили туда, и он давал нам возможность брать всё, что нам нужно. Мы могли смастерить всё, что хотели. А я был родом из строительной среды, потому что у моего отца была строительная компания. Так что я кое-что понимал в строительном деле. Именно так мы сами создали там весь ранний реквизит W.A.S.P. И однажды кто-то решил заменить один из рабочих пильных дисков. Там была настольная пила с 12-дюймовым диском. Рабочий вытащил диск и поставил на окно. Он собирался убирать его, но из соображений целесообразности временно подпер им окно, чтобы пока можно было установить свежий. И вот я посмотрел на этот диск, стоящий на подоконнике и вдруг начал смеяться. Ребята спросили меня: "Что смешного?" Я ответил: "Мне только что пришла в голову совершенно безумная идея. Либо это будет величайшая вещь в истории, либо меня обсмеют всем городом". Сложно сказать, где именно проходит эта тонкая грань... Сейчас мы оглядываемся на эти события и думаем: "Почему я не понял что будет круто с самого начала?" Потому что иногда ты не знаешь, пока не испытаешь это на людях, и именно так мы и поступили со всем нашим ранним реквизитом. Мы не знали, что сработает, а что нет, и, к счастью для нас, большая часть сработала».
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