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*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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W.A.S.P.

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|||| 2 дек 2024

Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком



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Blackie Lawless в подкасте "Iron City Rocks" обсудил решение целиком исполнить дебютную пластинку в рамках нынешнего турне:

«Да, мы исполняем целиком наш первый альбом, но шоу будет состоять из двух частей. Сначала мы сыграем первый альбом от начала до конца, в хронологическом порядке, как на пластинке, а потом мы вернёмся и отыграем вторую часть шоу, которая будет состоять из наших лучших песен. Такого мы не делали с самого первого тура. Так что, как я уже сказал, есть песни, которые мы не исполняли уже 40 лет. Это увлекательно, потому что последние пару лет всё было связаны с тем, с чего мы начинали, и приятно вернуться к самому началу карьеры. Большинство групп создают свой хребет в первые пять лет совместного творчества, и мы не были исключением. Ты возвращаешься назад, смотришь на то, с чего ты начинал, и понимаешь, что не зря добился успеха. Потому что мы движемся дальше, мы растём, взрослеем, но когда ты отдаляешься от корней, а потом возвращаешься назад и смотришь на ранние дни, и это всё равно что смотреть на кого-то, кого ты знал раньше. С тех пор всё совсем иначе, но, как я уже сказал, к этому интересно возвращаться».

На вопрос о том, испытывает ли он ностальгию как музыкант, написавший большую часть музыки W.A.S.P., когда исполняет ранний материал группы, Blackie ответил:

«Когда мы выступали в последнем туре, одной из песен, которую мы исполняли в самом начале шоу, была "The Flame". До этого мы не играли эту песню 40 лет. Я и забыл, насколько она хороша. Я получал огромное удовольствие, исполняя эту вещь каждый вечер, — пожалуй, для меня это было главным событием всего шоу. Так что, возвращаясь к впоросу, я отвечу "да", потому что, как я уже говорил минуту назад, всё забывается. Много воды утекло с тех пор, вышло много пластинок, много песен, было проведено много туров. И очень легко потеряться в этой кутерьме, ведь это ты сам играешь в ней главную роль. Как музыкант, ты живёшь в пузыре, ты не видишь своё творчество так, как видят его поклонники. Поэтому иметь возможность вернуться и вспомнить былие деньки — это шок, но в хорошем смысле. Потому что вы должны помнить: любой артист, неважно, кто это, когда он записывает альбом, он никогда не слышит его в первый раз так, как кто-то другой. Вспомните, как вы впервые услышали какую-то знаменательную пластинку в своей жизни. Вы помните, где вы были, сопутствующие события, когда вы услышали тот первый альбом. Артист, который его создаёт, никогда этого не поймёт. С нами происходит другое: мы становимся свидетелями маленьких внутренних событий, которые происходят в студии, всего, что окружает процесс создания альбома, и мы имеем честь быть свидетелем всего этого, и это очень круто, но я как фанат помню, где я был, когда услышал чью-либо пластинку, и это моменты, меняющие жизнь. И, как я уже сказал, как артист я лишён этого».




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2 дек 2024
rassol
Дюрена всегда интересно читать.
2 дек 2024
M
Mike Barlow
это к модной в обсуждениях теме "первых двух альбомов" )))

просмотров: 581

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