Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

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все новости группы
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США
26 окт 2023 :
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Вскрытие W.A.S.P.
25 окт 2023 :
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Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
3 сен 2023 :
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W.A.S.P. готовят бокс-сет
13 авг 2023 :
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Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
28 июн 2023 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
15 июн 2023 :
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CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»
1 июн 2023 :
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Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
21 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
16 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023 :
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У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
|
W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
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BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
|
Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
|
Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
|
Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
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Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
|
W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
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W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
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W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
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W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
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Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
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Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
|
Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
|
Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
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Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
|
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
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W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
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W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
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Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
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Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
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W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
|
W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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2 дек 2024
Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком
Blackie Lawless в подкасте "Iron City Rocks" обсудил решение целиком исполнить дебютную пластинку в рамках нынешнего турне:
«Да, мы исполняем целиком наш первый альбом, но шоу будет состоять из двух частей. Сначала мы сыграем первый альбом от начала до конца, в хронологическом порядке, как на пластинке, а потом мы вернёмся и отыграем вторую часть шоу, которая будет состоять из наших лучших песен. Такого мы не делали с самого первого тура. Так что, как я уже сказал, есть песни, которые мы не исполняли уже 40 лет. Это увлекательно, потому что последние пару лет всё было связаны с тем, с чего мы начинали, и приятно вернуться к самому началу карьеры. Большинство групп создают свой хребет в первые пять лет совместного творчества, и мы не были исключением. Ты возвращаешься назад, смотришь на то, с чего ты начинал, и понимаешь, что не зря добился успеха. Потому что мы движемся дальше, мы растём, взрослеем, но когда ты отдаляешься от корней, а потом возвращаешься назад и смотришь на ранние дни, и это всё равно что смотреть на кого-то, кого ты знал раньше. С тех пор всё совсем иначе, но, как я уже сказал, к этому интересно возвращаться».
На вопрос о том, испытывает ли он ностальгию как музыкант, написавший большую часть музыки W.A.S.P., когда исполняет ранний материал группы, Blackie ответил:
«Когда мы выступали в последнем туре, одной из песен, которую мы исполняли в самом начале шоу, была "The Flame". До этого мы не играли эту песню 40 лет. Я и забыл, насколько она хороша. Я получал огромное удовольствие, исполняя эту вещь каждый вечер, — пожалуй, для меня это было главным событием всего шоу. Так что, возвращаясь к впоросу, я отвечу "да", потому что, как я уже говорил минуту назад, всё забывается. Много воды утекло с тех пор, вышло много пластинок, много песен, было проведено много туров. И очень легко потеряться в этой кутерьме, ведь это ты сам играешь в ней главную роль. Как музыкант, ты живёшь в пузыре, ты не видишь своё творчество так, как видят его поклонники. Поэтому иметь возможность вернуться и вспомнить былие деньки — это шок, но в хорошем смысле. Потому что вы должны помнить: любой артист, неважно, кто это, когда он записывает альбом, он никогда не слышит его в первый раз так, как кто-то другой. Вспомните, как вы впервые услышали какую-то знаменательную пластинку в своей жизни. Вы помните, где вы были, сопутствующие события, когда вы услышали тот первый альбом. Артист, который его создаёт, никогда этого не поймёт. С нами происходит другое: мы становимся свидетелями маленьких внутренних событий, которые происходят в студии, всего, что окружает процесс создания альбома, и мы имеем честь быть свидетелем всего этого, и это очень круто, но я как фанат помню, где я был, когда услышал чью-либо пластинку, и это моменты, меняющие жизнь. И, как я уже сказал, как артист я лишён этого».
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