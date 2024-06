сегодня



W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников



В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM 29 мая Blackie Lawless рассказал о 40-летней годовщине выхода первого альбома W.A.S.P. В честь этого классического металлического альбома группа впервые за 40 лет исполнит этот альбом целиком во время североамериканского тура "Album ONE Alive", который состоится осенью 2024 года. Поддержку в туре окажут DEATH ANGEL и UNTO OTHERS.



На вопрос ведущего о том, планировали ли W.A.S.P. отпраздновать 40-летие дебютного альбома, сыграв его целиком, Lawless ответил:



«И да, и нет. Об этом говорили, и я бы с радостью сказал вам, что это было частью генерального плана, но когда мы отправились в последний тур, меня осенили несколько идей.



Мы впервые проводили встречи с фанатами во время последнего тура W.A.S.P., и вскоре я понял, что получаю от тех людей, которые приходят на встречи, столько же, если не больше. Я получал от этого больше, чем они. Потому что я узнавал правду не хаотично. Например, если вы пытаетесь заговорить с кем-то на шоу или в ситуации, когда много других людей и фанатов пытаются заговорить с вами, вы просто не сможете общаться так, как мы сейчас. Но на этих встречах ситуация была контролируемой. Я мог разговаривать с этими ребятами, просто обмениваться фразами, вести с ними диалог, и я внимательно их слушал. Как и все остальные артисты — а мне всё равно, кто вы, — мы все страдаем от недостатка информации... Мы живём в пузыре в значительной степени, и вы думаете, что слышите, что говорит фэн-база, но на самом деле это не так. Пока у вас не будет возможности ежедневно слышать то, о чём они говорят. И это была одна из самых замечательных вещей, которые когда-либо случались со мной. Я, конечно, ценю их мнение, но пока они говорят, я слушаю их и понимаю, что происходит нечто большее, чем даже я осознаю.



Мы решили организовать этот последний тур... Я сказал об этом своему тур-менеджеру. Всё это должно было выглядеть как какое-то цирковое представление. И я сказал ему: "Когда люди входят в зал, я хочу, чтобы они почувствовали, что попали в другую среду". И вот что мы сделали — а мы тогда даже не знали, что это возможно, — мы обнаружили, что можно использовать туман на шоу.



Этот туман создаётся с помощью электроники. Это буквально называется "сок тумана". На первых порах его можно было купить со вкусом клубники и ванили, потому что туман без них пах не очень хорошо, и артисты жаловались на это. Теперь его можно купить с кучей разных ароматов. Мы обнаружили, что появились ещё два вида: один назывался «попкорн», а другой — «сладкая вата». И я сказал своему тур-менеджеру: «Я хочу наполнить зал этим ароматом». Когда люди войдут в дверь, я хочу, чтобы они не осознавали, что происходит. Мы не хотим, чтобы они просто пришли на рок-шоу. Мы хотим перенести их в другое пространство". И это сработало гораздо лучше, чем я мог предположить.



Опять же, общаясь с фанатами на протяжении всего тура и проводя встречи, я понял, что это возможно... Если это группа, которая существовала в тот период времени, о котором мы сейчас говорим, а конкретно это был 1984 год, можно ли воссоздать атмосферу, которую поклонники смогут ощутить на шоу, и можно ли вернуть их в тот период времени?



Потому что три четверти той аудитории, которая ходит сейчас на наши концерты, на самом деле не жили в то время. Так можно ли воссоздать атмосферу, в которой они не только придут посмотреть на альбом, который хотят услышать, но и перенесетесь в ментальное пространство, где на два часа им покажется, что они действительно вернулись в то время? Именно над этим мы сейчас и работаем. И когда мы собирали вместе видео, это поразило меня. Потому что каждый раз, когда мы делали промовидео раньше, можно было увидеть ролики с клипами, охватывающими карьеру группы, — 30, 40 лет. Мы же сосредоточились на материалах первых полутора лет. И когда я увидел всё это, на меня обрушилась тонна кирпичей. Я подумал: «Чёрт возьми, посмотрите на это. Это выглядит как...» Неудивительно, что люди хотели увидеть это раньше. Это была очень злая группа, играющая злую музыку, но это был такой образ мышления. Есть другие группы, которые не пережили этого, но воссоздают 1980-е прямо сейчас. И я уверен, что для фанатов, которые хотят на это посмотреть, это прекрасно. Но это уже не те люди, которые были с нами в самом начале. Если группа, которая существовала в то время, сделает всё как надо, она сможет вернуть вас в то пространство. Именно это я и пытаюсь сделать с этим шоу».



На вопрос о том, планируют ли W.A.S.P. исполнить дебютный альбом полностью в том же порядке, в каком песни представлены на оригинальной пластинке, Blackie ответил:



«Мы собираемся исполнить его целиком, сверху донизу, как и положено. Так что мы начнём с "I Wanna Be Somebody", чего никогда раньше не делали.



Это потребовало определённых усилий. Мы приступили к репетициям в январе прошлого года и хотели убедиться, что знаем, о чём говорим, прежде чем что-то сказать, потому что мы даже не подозревали, что это возможно. Я поговорил с несколькими промоутерами по всей стране, которые уже организовывали подобные концерты для других групп. Потому что я считал, что не так важно исполнять всё в том же порядке, что и на пластинке. И они меня поправили: "Нет, ты не понимаешь. Чтобы сделать то, что ты пытаешься сделать, перенести людей в то время и пространство, ты должен исполнить в том же порядке, что и на пластинке". И это было для меня сложной задачей, потому что мы всегда закрывали концерт песней "I Wanna Be Somebody". Представьте, что KISS открывают шоу с "Rock And Roll All Nite". Как мы это сделаем? Так что мы отправились на репетицию, попробовали, и, на удивление, получилось лучше, чем я думал.



Мы собираемся сделать кое-что в первой половине шоу, и я не могу сказать вам, что именно, но когда мы это сделаем, и это будет как-то связано с "I Wanna Be Somebody", это будет очень круто, и всё получится.



Так что отвечу на ваш вопрос: да альбом будет исполнен целиком, сверху донизу, в том порядке, в котором песни записаны на пластинке».



По словам Lawless'a, W.A.S.P. уйдут на перерыв после исполнения дебютного альбома:



«Есть две сцены. То, что вы увидите в первой половине шоу, — это комбинация наших оригинальных декораций и оригинальной обложки альбома, и мы соединяем их вместе. И вот тут становится по-настоящему интересно, потому что элементы обложки первого альбома займут важное место в этом шоу. Я не могу сказать вам, что именно, но поверьте, это будет очень круто».



На вопрос ведущего, не будет ли он против того, чтобы кто-нибудь из бывших участников W.A.S.P., игравших на альбоме "W.A.S.P.", — гитарист Chris Holmes, гитарист Randy Piper и барабанщик Tony Richards — выступил на любом из концертов предстоящего тура, Blackie ответил:



«Я общался с Randy на протяжении многих лет, но не с двумя другими. И я уверен, что мне не нужно вдаваться в подробности того, какие отношения вышли с этими другими. Думаю, фэн-база и так всё прекрасно понимает.



Я не хочу кого-то обнадёживать и говорить, что есть такая возможность, потому что сейчас, когда мы сидим здесь и разговариваем, я думаю, что вероятность этого очень мала. Поэтому я не хочу говорить: "Да. Ну вы знаете...", дать вам стандартный ответ и сказать: "Никогда не знаешь, как получится". Я действительно считаю, что шансов нет».







