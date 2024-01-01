Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

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все новости группы
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США
6 ноя 2023 :
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Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли
29 окт 2023 :
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Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли
26 окт 2023 :
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Вскрытие W.A.S.P.
25 окт 2023 :
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Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
3 сен 2023 :
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W.A.S.P. готовят бокс-сет
13 авг 2023 :
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Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
28 июн 2023 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
15 июн 2023 :
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CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»
1 июн 2023 :
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Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
21 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
16 май 2023 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023 :
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У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
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W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
|
BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
|
Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
|
Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
|
Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
|
Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
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W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
|
W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
|
W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
|
Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
|
W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
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Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
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Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
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Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
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Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
|
Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
|
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
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W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
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W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
|
Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
|
Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
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W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
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W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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сегодня
Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»
Blackie Lawless в рамках VIP-общения перед концертом в пятницу 13, рассказал о том, как, по его мнению, будут развиваться технологии в ближайшие несколько лет в мире музыки:
«В моём бизнесе, в шоу-бизнесе, всё обновляется примерно каждые 20 лет. Если вернуться назад и посмотреть, скажем, на водевиль в 1900-х годах. Водевиль был королём, потому что у людей не было других средств развлечения. Если немного переместиться вперёд, появляется радио, и оно ставит крест на водевиле. Через несколько лет после этого появляется немое кино, и оно наносит ещё больший удар по водевилю. Через семь лет появились фильмы со звуком, и это уничтожило водевиль. Если вы играли в водевиле и не смогли перейти в кино со звуком, ваша карьера была закончена. Переходим к телевидению. Телевидение делает то же самое, что и фильмы со звуком за 20 лет до этого с водевилем.
Итак, переходим к тому, что мы имеем сейчас. Цифровая революция уничтожила музыку в том виде, в котором мы её знаем. Потому что большинство людей, и я полагаю, что и вы тоже, когда росли, все в этой комнате испытали практически одно и то же. Если в детстве вы хотели купить пластинку, вам приходилось откладывать деньги, которые давали вам на обеды, или идти косить траву, делать всё что угодно, чтобы накопить достаточно денег, пойти в музыкальный магазин и купить ту пластинку, которую вы хотели. Но проблема в том, что когда вы приходили туда, там было 10 пластинок, которые вы хотели купить, но вы могли позволить себе только одну. Сегодня же за 10 долларов ребёнок может получить неограниченное количество музыки. Это всё равно что подойти к водопроводному крану и включить воду. Этому нет конца. Для подростков больше нет никакой внутренней ценности музыки. Когда мы росли, мы обменивали свой пот на пот артиста. Сейчас этого нет. Так что им никогда не понять той радости, когда вы приобретали пластинку, несли её домой и включали в первый раз. Вы изучали каждое слово, каждую фотографию, пока слушали её. Сейчас этого не делают. Молодёжь лишили этого. И мне очень жаль их. Потому что они никогда не смогут испытать то, о чём все в этой комнате знают, и о чём я сейчас говорю. Так что это очень печально.
Если технология сможет изобрести себя заново, а люди, которые занимаются этим сейчас, смогут адаптироваться и перейти на следующий этап, они выживут. Те, кто этого не сделает, не выживут. Общее выражение: чтобы выжить, нужно придумать что-то получше.
Могу ли я дать ответ на вопрос, куда пойдет технология дальше? Нет, не могу. Потому что я не вижу ни одной технологии, которая бы делала то, о чём мы говорим, и которая бы вновь привила молодому поколению любовь к музыке. Ведь мы говорим о том, что должен произойти целый ряд вещей, чтобы они смогли испытать то, что испытали мы. Как я уже сказал, нам приходилось работать, копить деньги, а им этого делать не приходится.
Когда вы отдаёте деньги за услуги или что-то ещё, когда вы обмениваете одно на другое, вы придаёте этому ценность. Когда нет стоимости, это как кислород: он ничего не значит. Поэтому, если не будет разработано что-то, что изменит этот бизнес, я думаю, вы увидите последнее. Надеюсь, я ошибаюсь, но как человек, изучающий историю шоу-бизнеса, я думаю, что ответ прямо перед нами: такой технологии пока не существует.
Рок-группа может прямо сейчас сделать то, что двести лет назад требовалось оркестру из ста человек, если говорить об объёме. Нам не нужно двести человек на сцене, чтобы создать объём. Мы можем сделать это с тремя или четырьмя участниками. Эпоха биг-бэндов сошла на нет, когда была изобретена электрогитара. Так что, как я уже сказал, каждый раз, когда появляется подобная технология, она полностью переписывает историю шоу-бизнеса, какой мы её знаем. А что касается других отраслей, то я даже не знаю, что вам сказать. То есть я кое-что знаю, но я не знаю многого... Но, несмотря на это, мой опыт говорит о том, что большинство бизнесов работают одинаково — теории и основы для их успеха практически одинаковы. Так что неважно, производите ли вы компьютеры, шины для автомобилей или что-то ещё, теория того, как заставить бизнес работать, практически одинакова во всём. Но, как я уже сказал, если говорить конкретно о нашем бизнесе, то я вижу, что мы сейчас находимся как бы в ничейной стране, и я не знаю, куда это приведёт. Потому что я не вижу технологии, которая подарит нам ту радость, что была раньше. Потому что Интернет даёт, Интернет и забирает».
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