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Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»



Blackie Lawless в рамках VIP-общения перед концертом в пятницу 13, рассказал о том, как, по его мнению, будут развиваться технологии в ближайшие несколько лет в мире музыки:



«В моём бизнесе, в шоу-бизнесе, всё обновляется примерно каждые 20 лет. Если вернуться назад и посмотреть, скажем, на водевиль в 1900-х годах. Водевиль был королём, потому что у людей не было других средств развлечения. Если немного переместиться вперёд, появляется радио, и оно ставит крест на водевиле. Через несколько лет после этого появляется немое кино, и оно наносит ещё больший удар по водевилю. Через семь лет появились фильмы со звуком, и это уничтожило водевиль. Если вы играли в водевиле и не смогли перейти в кино со звуком, ваша карьера была закончена. Переходим к телевидению. Телевидение делает то же самое, что и фильмы со звуком за 20 лет до этого с водевилем.



Итак, переходим к тому, что мы имеем сейчас. Цифровая революция уничтожила музыку в том виде, в котором мы её знаем. Потому что большинство людей, и я полагаю, что и вы тоже, когда росли, все в этой комнате испытали практически одно и то же. Если в детстве вы хотели купить пластинку, вам приходилось откладывать деньги, которые давали вам на обеды, или идти косить траву, делать всё что угодно, чтобы накопить достаточно денег, пойти в музыкальный магазин и купить ту пластинку, которую вы хотели. Но проблема в том, что когда вы приходили туда, там было 10 пластинок, которые вы хотели купить, но вы могли позволить себе только одну. Сегодня же за 10 долларов ребёнок может получить неограниченное количество музыки. Это всё равно что подойти к водопроводному крану и включить воду. Этому нет конца. Для подростков больше нет никакой внутренней ценности музыки. Когда мы росли, мы обменивали свой пот на пот артиста. Сейчас этого нет. Так что им никогда не понять той радости, когда вы приобретали пластинку, несли её домой и включали в первый раз. Вы изучали каждое слово, каждую фотографию, пока слушали её. Сейчас этого не делают. Молодёжь лишили этого. И мне очень жаль их. Потому что они никогда не смогут испытать то, о чём все в этой комнате знают, и о чём я сейчас говорю. Так что это очень печально.



Если технология сможет изобрести себя заново, а люди, которые занимаются этим сейчас, смогут адаптироваться и перейти на следующий этап, они выживут. Те, кто этого не сделает, не выживут. Общее выражение: чтобы выжить, нужно придумать что-то получше.



Могу ли я дать ответ на вопрос, куда пойдет технология дальше? Нет, не могу. Потому что я не вижу ни одной технологии, которая бы делала то, о чём мы говорим, и которая бы вновь привила молодому поколению любовь к музыке. Ведь мы говорим о том, что должен произойти целый ряд вещей, чтобы они смогли испытать то, что испытали мы. Как я уже сказал, нам приходилось работать, копить деньги, а им этого делать не приходится.



Когда вы отдаёте деньги за услуги или что-то ещё, когда вы обмениваете одно на другое, вы придаёте этому ценность. Когда нет стоимости, это как кислород: он ничего не значит. Поэтому, если не будет разработано что-то, что изменит этот бизнес, я думаю, вы увидите последнее. Надеюсь, я ошибаюсь, но как человек, изучающий историю шоу-бизнеса, я думаю, что ответ прямо перед нами: такой технологии пока не существует.



Рок-группа может прямо сейчас сделать то, что двести лет назад требовалось оркестру из ста человек, если говорить об объёме. Нам не нужно двести человек на сцене, чтобы создать объём. Мы можем сделать это с тремя или четырьмя участниками. Эпоха биг-бэндов сошла на нет, когда была изобретена электрогитара. Так что, как я уже сказал, каждый раз, когда появляется подобная технология, она полностью переписывает историю шоу-бизнеса, какой мы её знаем. А что касается других отраслей, то я даже не знаю, что вам сказать. То есть я кое-что знаю, но я не знаю многого... Но, несмотря на это, мой опыт говорит о том, что большинство бизнесов работают одинаково — теории и основы для их успеха практически одинаковы. Так что неважно, производите ли вы компьютеры, шины для автомобилей или что-то ещё, теория того, как заставить бизнес работать, практически одинакова во всём. Но, как я уже сказал, если говорить конкретно о нашем бизнесе, то я вижу, что мы сейчас находимся как бы в ничейной стране, и я не знаю, куда это приведёт. Потому что я не вижу технологии, которая подарит нам ту радость, что была раньше. Потому что Интернет даёт, Интернет и забирает».







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