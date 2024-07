сегодня



Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»



Blackie Lawless в недавней беседе с Ultimate Classic Rock вновь коснулся темы обвинений группы в использовании фонограммы во время живых выступлений. На предположение некоторых фанатов о том, что ни один из концертов W.A.S.P. на самом деле не проходит вживую, он ответил:



«Если они настолько сумасшедшие, что верят в это, то это их дело. Но если они искренне так считают, то им не стоит приходить на концерт.



Бог благословил меня этим горном в горле. Как и все, у кого он есть, мы любим его демонстрировать, и я — не исключение.



Извините, если это прозвучит высокомерно, но бывают моменты, когда я нахожусь на сцене и слышу, какие звуки из меня выходят, когда я держу ноту или что-то в этом роде. В такие моменты я думаю про себя: "Вот это да, это очень круто". Я думаю, что у большинства людей нет возможности испытать нечто подобное в своей жизни. Так что я очень благодарен за это. Как я уже сказал, когда у тебя получается нечто такое, что действительно мало кто умеет делать, тебе нравится это демонстрировать. [Смеётся].



Позвольте мне добавить ещё одну вещь. Я вырос, слушая "Live At Leeds" [группы THE WHO]. Тогда я этого не понимал, но там есть овердаб. Но он довольно сырой. Звучит так, как будто это делала группа из трёх человек. По большей части это довольно реалистично. Но больше они так не делают. Они создали отражение 1970 года. Они продемонстрировали вам снимок того времени. Так группы делали раньше. Но когда технологии изменились и у нас появилась возможность сделать звук масштабнее и лучше, кто же не станет этим пользоваться? Можно сделать свою версию "Live At Leeds". Мы так и сделали. Здорово вышло? Получилось неплохо для тех целей, которые преследовались. Но если я иду на концерт — и это моё личное мнение — я хочу, чтобы группа звучала так же, как альбоме. Мне плевать, что говорят QUEEN или другие группы: "Мы исполняем всё вживую". Нет, за сценой нет 20 вокалистов. [Смеётся]. Им всем помогают. Суть в том, чтобы устроить зрителям хорошее шоу. И какая разница, как это будет сделано?



Есть аргумент, что некоторые из девушек-певиц сейчас не поют ни одной ноты, и, вероятно, это не так. Если я собираюсь пойти на концерт Yngwie, я хочу увидеть, как он играет. Но меня бы не беспокоило, если бы в некоторых рок-группах музыканты не играли. Потому что я иду туда не для того, чтобы увидеть игру. Я иду послушать песни. Но если у кого-то есть инструмент, которым он действительно хорошо владеет и может делать то, что могут немногие, я хочу увидеть и услышать, как он это делает. Так что, на мой взгляд, я устраиваю им это, но также я демонстрирую им лучшее из обоих миров».



Он также ответил на вопрос о том, как продвигается работа над новым материалом:



«Мы много работали над ним. В прошлом году мы отправились в турне. Как вы знаете, у меня были проблемы со спиной. Так что между операциями у меня было много времени, чтобы подумать над этим. Я много слушал то, что мы уже сделали, и я не в восторге от того, что получилось. Думаю, есть моменты, когда получилось по-настоящему неплохо, но это не соответствует тому, на что я рассчитывал. Мне кажется, я пытался направить материал не в то русло. А он развернулся и укусил меня. Так что мне придётся вернуться к самому началу. Но я не собираюсь всё сливать в канализацию. Есть некоторые вещи, которые определённо хороши, но целостности материалу не хватает».







+0 -0



просмотров: 292