Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

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все новости группы
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США
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
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W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
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BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
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Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
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Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
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Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
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Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
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W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
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W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
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W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
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W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
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Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
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Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
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Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
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Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
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Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
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W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
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W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
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W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
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Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
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Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
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W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
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W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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сегодня
Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»
Blackie Lawless в недавней беседе с Ultimate Classic Rock вновь коснулся темы обвинений группы в использовании фонограммы во время живых выступлений. На предположение некоторых фанатов о том, что ни один из концертов W.A.S.P. на самом деле не проходит вживую, он ответил:
«Если они настолько сумасшедшие, что верят в это, то это их дело. Но если они искренне так считают, то им не стоит приходить на концерт.
Бог благословил меня этим горном в горле. Как и все, у кого он есть, мы любим его демонстрировать, и я — не исключение.
Извините, если это прозвучит высокомерно, но бывают моменты, когда я нахожусь на сцене и слышу, какие звуки из меня выходят, когда я держу ноту или что-то в этом роде. В такие моменты я думаю про себя: "Вот это да, это очень круто". Я думаю, что у большинства людей нет возможности испытать нечто подобное в своей жизни. Так что я очень благодарен за это. Как я уже сказал, когда у тебя получается нечто такое, что действительно мало кто умеет делать, тебе нравится это демонстрировать. [Смеётся].
Позвольте мне добавить ещё одну вещь. Я вырос, слушая "Live At Leeds" [группы THE WHO]. Тогда я этого не понимал, но там есть овердаб. Но он довольно сырой. Звучит так, как будто это делала группа из трёх человек. По большей части это довольно реалистично. Но больше они так не делают. Они создали отражение 1970 года. Они продемонстрировали вам снимок того времени. Так группы делали раньше. Но когда технологии изменились и у нас появилась возможность сделать звук масштабнее и лучше, кто же не станет этим пользоваться? Можно сделать свою версию "Live At Leeds". Мы так и сделали. Здорово вышло? Получилось неплохо для тех целей, которые преследовались. Но если я иду на концерт — и это моё личное мнение — я хочу, чтобы группа звучала так же, как альбоме. Мне плевать, что говорят QUEEN или другие группы: "Мы исполняем всё вживую". Нет, за сценой нет 20 вокалистов. [Смеётся]. Им всем помогают. Суть в том, чтобы устроить зрителям хорошее шоу. И какая разница, как это будет сделано?
Есть аргумент, что некоторые из девушек-певиц сейчас не поют ни одной ноты, и, вероятно, это не так. Если я собираюсь пойти на концерт Yngwie, я хочу увидеть, как он играет. Но меня бы не беспокоило, если бы в некоторых рок-группах музыканты не играли. Потому что я иду туда не для того, чтобы увидеть игру. Я иду послушать песни. Но если у кого-то есть инструмент, которым он действительно хорошо владеет и может делать то, что могут немногие, я хочу увидеть и услышать, как он это делает. Так что, на мой взгляд, я устраиваю им это, но также я демонстрирую им лучшее из обоих миров».
Он также ответил на вопрос о том, как продвигается работа над новым материалом:
«Мы много работали над ним. В прошлом году мы отправились в турне. Как вы знаете, у меня были проблемы со спиной. Так что между операциями у меня было много времени, чтобы подумать над этим. Я много слушал то, что мы уже сделали, и я не в восторге от того, что получилось. Думаю, есть моменты, когда получилось по-настоящему неплохо, но это не соответствует тому, на что я рассчитывал. Мне кажется, я пытался направить материал не в то русло. А он развернулся и укусил меня. Так что мне придётся вернуться к самому началу. Но я не собираюсь всё сливать в канализацию. Есть некоторые вещи, которые определённо хороши, но целостности материалу не хватает».
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