Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 44
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 24
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 14
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 44
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 24
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain



zoom
Blackie Lawless опубликовал следующее сообщение:

«Nicko McBrain... Только что великий воин в последний раз сошел со своего барабанного трона. Очень немногие в истории перкуссии оставили такой заметный след, как этот человек. Его достижения, награды и трофеи слишком многочисленны, чтобы их можно было сосчитать. Но то, что я почувствовал, когда узнал, что вчера вечером состоится его последнее живое выступление, повергло меня в уныние. Да, им восхищаются во всем мире, но для меня он — мой друг, и я безоговорочно заявляю... Я люблю этого человека. Будучи частью одной семьи менеджеров Maiden на протяжении последних 40 лет, я могу сказать вам из первых рук: Maiden — это ответ рок-музыки на мафию... как только вы попали в семью, вы никогда не уйдете... вы — семья навеки. Им нет равных по классу, они яростно преданы друг другу.

Он все еще находится за пределами благословения, и все в нашей семье говорят: «С Богом, молодой человек»»

W.A.S.P.'s BLACKIE LAWLESS Honours IRON MAIDEN's NICKO McBRAIN -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 212

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом