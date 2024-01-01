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Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain



Blackie Lawless опубликовал следующее сообщение:



«Nicko McBrain... Только что великий воин в последний раз сошел со своего барабанного трона. Очень немногие в истории перкуссии оставили такой заметный след, как этот человек. Его достижения, награды и трофеи слишком многочисленны, чтобы их можно было сосчитать. Но то, что я почувствовал, когда узнал, что вчера вечером состоится его последнее живое выступление, повергло меня в уныние. Да, им восхищаются во всем мире, но для меня он — мой друг, и я безоговорочно заявляю... Я люблю этого человека. Будучи частью одной семьи менеджеров Maiden на протяжении последних 40 лет, я могу сказать вам из первых рук: Maiden — это ответ рок-музыки на мафию... как только вы попали в семью, вы никогда не уйдете... вы — семья навеки. Им нет равных по классу, они яростно преданы друг другу.



Он все еще находится за пределами благословения, и все в нашей семье говорят: «С Богом, молодой человек»»







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