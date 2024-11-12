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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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W.A.S.P.

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12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли

29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно

28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года

15 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»

1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
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Видео полного выступления W.A.S.P.



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Видео полного выступления W.A.S.P., которое состоялось десятого ноября в Royal Oak Music Theatre, Royal Oak, Michigan, доступно для просмотра ниже:

01. I Wanna Be Somebody
02. L.O.V.E. Machine
03. The Flame
04. B.A.D.
05. School Daze
06. Hellion
07. Sleeping (In The Fire)
08. On Your Knees
09. Tormentor
10. The Torture Never Stops

Encore:

11. Inside The Electric Circus / I Don't Need No Doctor / Scream Until You Like It
12. The Real Me (THE WHO cover)
13. Forever Free / The Headless Children
14. Wild Child
15. Blind In Texas




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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12 ноя 2024
C
Crane76
какой же нелепый видок у этого пингвина. Сапоги и напульсники с циркулярками, в сочетании с говнарьской заношенной футболкой, топчик
  Dislike!4
12 ноя 2024
Buddhabhadra
Crane76, оценивать митолиста по шмотке? Пингвин тут Вы.
Like!1
12 ноя 2024
C
Crane76
Buddhabhadra, а тогда для чего митолизды одеваются как ряженые клоуны в подавляющем большинстве?) Если уж решил придумывать образ, то его будут оценивать
12 ноя 2024
Lord Iscariah
Crane76, ебать ты додик)) Блэки охуенен! Один из немногих кто не изменил себе.
Like!1  Dislike!1
12 ноя 2024
olly71
Lord Iscariah, ты ради интереса прочитай его посты в других темах . 9 из 10 будет то говно это гавно всё говно . Экспёрд мля которому всё не нравится и сюда он ходит чисто посрать. Человек-гавно такой характер неудачника в жизни .
12 ноя 2024
C
Crane76
olly71, мне дохрена что нравится, но зачем об этом писать?) Тип ты хочешь чтобы все писали что-то по типу, "какой Мастейн охуенный, хочу от него детей, мегасмерть лучшая группа ЭВЕР!!!"?)
12 ноя 2024
C
Crane76
Lord Iscariah, вполне себе изменил, раньше выступал при полном параде и не весил под сотку. А сейчас только сапожку с напульсниками остались
12 ноя 2024
k
klim
Пристер машина, конечно. Очень крутого драммера ухватили

просмотров: 439

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