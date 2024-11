сегодня



Видео полного выступления W.A.S.P.



Видео полного выступления W.A.S.P., которое состоялось десятого ноября в Royal Oak Music Theatre, Royal Oak, Michigan, доступно для просмотра ниже:



01. I Wanna Be Somebody

02. L.O.V.E. Machine

03. The Flame

04. B.A.D.

05. School Daze

06. Hellion

07. Sleeping (In The Fire)

08. On Your Knees

09. Tormentor

10. The Torture Never Stops



Encore:



11. Inside The Electric Circus / I Don't Need No Doctor / Scream Until You Like It

12. The Real Me (THE WHO cover)

13. Forever Free / The Headless Children

14. Wild Child

15. Blind In Texas







