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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 230
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 34
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
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W.A.S.P.

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16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное
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Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте



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Madfish Music сообщили о том, что выпустят сборник W.A.S.P. "Bonus Tracks And B-Sides" в цифровом варианте. Изначально он был доступен только в формате бокс-сета "The 7 Savage":

01. Animal (F**k Like A Beast) [03:07]
02. Show No Mercy [03:48]
03. Paint It Black [03:28]
04. Savage [03:33]
05. Mississippi Queen [03:22]
06. Flesh And Fire [04:38]
07. D.B. Blues [03:25]
08. Locomotive Breath [03:00]
09. For Whom The Bell Tolls [03:48]
10. Lake Of Fools [05:33]
11. War Cry [05:33]
12. When The Levee Breaks [07:06]
13. Phantoms In The Mirror [04:36]
14. The Eulogy [04:16]
15. The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol) [16:35]




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16 фев 2025
olly71
Изначально он был доступен только в формате бокс-сета "The 7 Savage": ---- Серьёзно ? примерно 20 лет назад всё это на отлично оформленых дисках с хорошими буклетами выпущеных лейблом MONSTERS OF ROCK подавалось свободно в каждом нормальном музыкальном магазине россии сам был обладателем полного комплекта альбомов от 1984 до 1992 годов
16 фев 2025
Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
olly71, так-то оно так, но серия МоР — пиратская, и выпускались они у нас, так что для западного слушателя они были не так чтобы доступны.
16 фев 2025
olly71
Nerferoth Juventino, да пиратская но по качеству сделаны были лучше многих лицензионых и на зарубежных торговых площадках типо ебея дискокса и др эта серия среди западных коллекционеров ценится учитывая что наши пираты 20 лет назад выпустили с бонусами то что официально выходит только сейчас.
Like!1
16 фев 2025
Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
olly71, это можно и Агат ещё вспомнить. У них и оформление было огонь с буклетами-раскладушками. И ранний полупиратский Сиди-максимум.

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