Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте



Madfish Music сообщили о том, что выпустят сборник W.A.S.P. "Bonus Tracks And B-Sides" в цифровом варианте. Изначально он был доступен только в формате бокс-сета "The 7 Savage":



01. Animal (F**k Like A Beast) [03:07]

02. Show No Mercy [03:48]

03. Paint It Black [03:28]

04. Savage [03:33]

05. Mississippi Queen [03:22]

06. Flesh And Fire [04:38]

07. D.B. Blues [03:25]

08. Locomotive Breath [03:00]

09. For Whom The Bell Tolls [03:48]

10. Lake Of Fools [05:33]

11. War Cry [05:33]

12. When The Levee Breaks [07:06]

13. Phantoms In The Mirror [04:36]

14. The Eulogy [04:16]

15. The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol) [16:35]







