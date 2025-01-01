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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 42
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Cradle of Filth

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Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»



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DANI FILTH в недавнем интервью спросили, что продолжает вдохновлять его на то, чтобы заниматься делами группы, в которой он, по сути, единственный постоянный участник:

«Ну, я всегда говорил, что, будучи в группе, будучи гастролирующим музыкантом, ты неожиданно для себя проживаешь годы как собака. То есть каждый год — это как семь лет, потому что кажется, что всё длится вечно. Поэтому тот факт, что [ Zoe и Donny] в группе уже три года, ощущается так, будто я знаю их столько же, сколько живу, ведь мы так много делаем вместе. Я часто шучу, что сплю рядом с Donny чаще, чем со своей девушкой, потому что мы всегда едем вместе в автобусе, летим вместе на чертовом самолете или сидим рядом в отеле. Это довольно странно, если задуматься. Но, да, это раздражает, но, опять же, всему свое время. Как говориk Рокки, вам просто нужно продолжать терпеть удары. И с замечательными людьми. У нас сейчас отличный состав. Вокруг нас отличные люди, начиная с руководства и заканчивая людьми на периферии, такими как наш юрист, наш бухгалтер, ребята из нашей мерч-компании — все они очень надежные люди, и мы чувствуем себя как семья. Так что, да, я очень рад, что и Donny, и Zoe интегрировались, причем Zoe немного больше, чем остальные [Смеется] Да, все хорошо. А что нас поддерживает? Огромные кучи денег. Две яхты, припаркованные на Багамах. И огромный замок, и суперкары. Вот что меня поддерживает! [Смеется]»




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