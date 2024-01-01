Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
*SABATON в игре 9
*Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть ... 8
*Видео с выступления FEAR FACTORY 8
*Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 10
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью

8 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном

5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»

19 янв 2024 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года

13 ноя 2023 : 		 CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль

29 окт 2023 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

24 окт 2023 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

28 сен 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED

27 сен 2023 : 		 Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED

19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе
Показать далее
| - |

|||| 25 ноя 2024

Видео полного выступления CRADLE OF FILTH



zoom
Видео полного выступления CRADLE OF FILTH, которое состоялось 23 ноября в Sala But, Madrid, доступно для просмотра ниже:

"Existential Terror"
"Saffron's Curse"
"The Forest Whispers My Name"
"She Is a Fire"
"Malignant Perfection"
"Summer Dying Fast"
"Heartbreak And Seance"
"Nymphetamine (Fix)"
"Born In A Burial Gown"
"Malice Through The Looking Glass"
"Creatures That Kissed In Cold Mirrors"

Encore:
"The Monstrous Sabbat (Summoning The Coven)"
"Cruelty Brought Thee Orchids"
"Scorched Earth Erotica"
"Her Ghost In The Fog"

CRADLE OF FILTH - Fan-Filmed Video Of Entire "By Order Of The Dragon" Madrid Show Streaming




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 144

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом