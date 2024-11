25 ноя 2024



Видео полного выступления CRADLE OF FILTH



Видео полного выступления CRADLE OF FILTH, которое состоялось 23 ноября в Sala But, Madrid, доступно для просмотра ниже:



"Existential Terror"

"Saffron's Curse"

"The Forest Whispers My Name"

"She Is a Fire"

"Malignant Perfection"

"Summer Dying Fast"

"Heartbreak And Seance"

"Nymphetamine (Fix)"

"Born In A Burial Gown"

"Malice Through The Looking Glass"

"Creatures That Kissed In Cold Mirrors"



Encore:

"The Monstrous Sabbat (Summoning The Coven)"

"Cruelty Brought Thee Orchids"

"Scorched Earth Erotica"

"Her Ghost In The Fog"







