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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 34
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Cradle of Filth

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Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?



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У лидера CRADLE OF FILTH Dani Filth'a спросили, почему потребовалось более трех лет, чтобы выпустить новую пластинку:

«Мы провели много туров. Мы были в студии и начали работу над барабанами в мае прошлого года. Но потом мы поехали и отыграли на всех летних фестивалях. Потом у нас были каникулы - один отпуск в год, который позволяет нам омолодиться. Потом я записывался с моим другом в Америке. Потом мы поехали в Южную Америку и Мексику. Потом мы поехали, провели совместный хедлайн-тур с DEVILDRIVER. Потом мы вернулись в студию. Потом у нашего продюсера родился ребенок. Потом было Рождество, и мы снова работали в студии. Потом мы отправились в тур по Европе. Вот в чём причина. Мы просто были очень, очень заняты.

Работа над новым альбомом была закончена — он был готов еще в июле, если не ошибаюсь. До его выхода у нас будет еще два клипа и сингла. Да, может быть, даже четыре; я не уверен. Это зависит от того, насколько хорошо пойдут дела. Но да, у нас есть план действий на все случаи жизни».




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