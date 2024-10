сегодня



Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе



Dani Filth в недавнем интервью прокомментировал видео на новый сингл CRADLE OF FILTH "Malignant Perfection":



«Он был снят в Чехии и Лос-Анджелесе. Режиссером [клипа] выступил Висенте Кордеро, а в работе над ним приняли участие, в частности, Мисси Манстер, которая также отвечала за костюмы и сценический материал для KING DIAMOND, SLIPKNOT и ICE NINE KILLS. И да, это видео на первый сингл с нашего нового альбома. Новый альбом выйдет в начале следующего года. Это будет первый из нескольких синглов. Да, это как кинематографическое визуальное сопровождение к нашему первому синглу. Я не могу описать это подробнее, вы просто должны пойти и посмотреть его сами.



Мы снимали его в Чехии. Это было как раз перед первым этапом нашего летнего тура. Мы все живем в разных частях света — Америка, Шотландия, Чехия, Англия — и поэтому это была как бы база для начала нашего тура. Мы прилетели с командой, состоящей частично из австралийцев, частично из американцев, и, да, в общем-то, сняли там два видео. Следующий появится через несколько месяцев, точнее, я не знаю, когда он появится, если честно. В данный момент он находится в процессе подготовки. А еще мы сделали несколько фотосессий для нового альбома и для прессы. Да, было очень весело. Очень суматошно, очень занято. Мы работали по многу часов, потому что нам нужно было сделать, разумеется, две съемки и фотосессии. Так что, да, это был отличный опыт. Потом приехал наш гастрольный автобус и забрал нас буквально из глуши, недалеко от Брно в Чехии»







