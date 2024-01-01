Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 27
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 15
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Новое видео LINKIN PARK 14
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 27
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью

8 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном

5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»

19 янв 2024 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года

13 ноя 2023 : 		 CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль

29 окт 2023 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

24 окт 2023 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

28 сен 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED

27 сен 2023 : 		 Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED

19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе



zoom
Dani Filth в недавнем интервью прокомментировал видео на новый сингл CRADLE OF FILTH "Malignant Perfection":

«Он был снят в Чехии и Лос-Анджелесе. Режиссером [клипа] выступил Висенте Кордеро, а в работе над ним приняли участие, в частности, Мисси Манстер, которая также отвечала за костюмы и сценический материал для KING DIAMOND, SLIPKNOT и ICE NINE KILLS. И да, это видео на первый сингл с нашего нового альбома. Новый альбом выйдет в начале следующего года. Это будет первый из нескольких синглов. Да, это как кинематографическое визуальное сопровождение к нашему первому синглу. Я не могу описать это подробнее, вы просто должны пойти и посмотреть его сами.

Мы снимали его в Чехии. Это было как раз перед первым этапом нашего летнего тура. Мы все живем в разных частях света — Америка, Шотландия, Чехия, Англия — и поэтому это была как бы база для начала нашего тура. Мы прилетели с командой, состоящей частично из австралийцев, частично из американцев, и, да, в общем-то, сняли там два видео. Следующий появится через несколько месяцев, точнее, я не знаю, когда он появится, если честно. В данный момент он находится в процессе подготовки. А еще мы сделали несколько фотосессий для нового альбома и для прессы. Да, было очень весело. Очень суматошно, очень занято. Мы работали по многу часов, потому что нам нужно было сделать, разумеется, две съемки и фотосессии. Так что, да, это был отличный опыт. Потом приехал наш гастрольный автобус и забрал нас буквально из глуши, недалеко от Брно в Чехии»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 222

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом