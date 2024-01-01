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Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном



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DANI FILTH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как получилось, что коллаборация с Эдом Шираном воплотилась в жизнь:

«Все произошло так: он выпустил альбом с синглом «Bad Habits», а в клипе на эту песню он был вампиром. И он был на большом, большом - я не помню, что это было, какое-то масштабное интервью, которое он дал, и они спросили его о его взрослении, и он сказал, что увлекался CRADLE и SLIPKNOT. И каким-то образом наши менеджеры связались с ним и свели меня с ним, потому что он был давним фанатом. И тогда мы решили, что было бы здорово сделать совместную работу, которая, собственно, и началась — год спустя мы ее действительно сделали. И все это было сделано полтора года назад».

На вопрос о том, когда же совместная работа CRADLE OF FILTH с Шираном наконец увидит свет, Dani ответил следующее: «Она должна была появиться на этой [грядущей пластинке CRADLE OF FILTH], но есть вероятность, что, поскольку мы не хотим затягивать с записью, скорее всего, она появится на специальном издании. А все потому, что в этом году Эд взял творческий отпуск — полное отсутствие музыкальной деятельности. И, конечно, невозможно выпустить сингл в то же время... Его менеджмент просто сказал: «Вы должны понимать, что не можете выпустить свой сингл одновременно с одним из синглов Эда, потому что это перечеркивает все его замыслы». Так что в этом есть свой резон, но это не отсрочит неизбежное. В любом случае, это отличная песня. И она удерживает людей в догадках еще какое-то время. Но в то же время это показывает, что мы не используем ее как средство продвижения альбома, и я очень хотел подчеркнуть, что да, он один из ведущих артистов в мире, и да, мы с ним сотрудничали, [и] да, всем это очень интересно, но в то же время я не хочу, чтобы это затмило то, что мы делаем. Потому что это не песня-новинка, хотя идеология, лежащая в ее основе, очень новаторская, и мне нравится сопоставление крайностей — знаете, кто, черт возьми, мог бы сделать что-то подобное? Ну, для начала, мы. Так что я доволен. И я доволен тем, что она выходит в свет в собственном русле. Я к тому, что, конечно, все будут делать из этого событие, но в тоже время это снимает с нас ответственность за то, что мы делаем из этого рекламу».

На вопрос, не думает ли он, что поклонники Эда Ширана будут «немного шокированы», когда услышат песню, Dani сказал:

«Думаю, да. Думаю, они будут в шоке, потому что это все еще экстремальная песня. В ней все равно есть взрывной ритм. Но она звучит как Эд Ширан, действительно похоже. Она звучит так, будто Эд Ширан поет с нами. И у него есть несколько брейкдаунов. Он играет на акустической гитаре. Она очень запоминающаяся, но в то же время очень тяжелая».




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