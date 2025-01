сегодня



Новая песня CRADLE OF FILTH



"To Live Deliciously", новая песня группы CRADLE OF FILTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Screaming Of The Valkyries", выход которого запланирован на 21 марта на Napalm Records:



01. To Live Deliciously

02. Demagoguery

03. The Trinity Of Shadows

04. Non Omnis Moriar

05. White Hellebore

06. You Are My Nautilus

07. Malignant Perfection

08. Ex Sanguine Draculae

09. When Misery Was A Stranger







+0 -0



просмотров: 106