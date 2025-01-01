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*Видео с текстом от DESTINITY 271
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Cradle of Filth

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22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью

8 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном

5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»

19 янв 2024 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года

13 ноя 2023 : 		 CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль

29 окт 2023 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

24 окт 2023 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

28 сен 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED

27 сен 2023 : 		 Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED

19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH
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Новая песня CRADLE OF FILTH



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"To Live Deliciously", новая песня группы CRADLE OF FILTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Screaming Of The Valkyries", выход которого запланирован на 21 марта на Napalm Records:

01. To Live Deliciously
02. Demagoguery
03. The Trinity Of Shadows
04. Non Omnis Moriar
05. White Hellebore
06. You Are My Nautilus
07. Malignant Perfection
08. Ex Sanguine Draculae
09. When Misery Was A Stranger




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