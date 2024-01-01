Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер Пол Ди'Анно 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 13
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Пол Ди'Анно 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 17
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью

8 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном

5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»

19 янв 2024 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года

13 ноя 2023 : 		 CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль

29 окт 2023 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

24 окт 2023 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

28 сен 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED

27 сен 2023 : 		 Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED

19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео CRADLE OF FILTH



zoom
"Malignant Perfection", новое видео группы CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Napalm Records.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 79

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом