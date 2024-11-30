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Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»



В рамках недавней беседы с Dani Filth'ом у него спросили, что он думает об искусственном интеллекте, помогает ли он или пугает:



«Пугает, это опасно. У меня есть друг, который занимается программированием. Он пишет код для компьютерных игр и для всяких странных и удивительных штук, в январе прошлого года я был у него дома, и он показал мне кое-что, что напугало меня до смерти. Это была очень новая на тот момент программа, в которой можно было буквально просто ввести описание - какую музыку ты хочешь услышать, о чем должен быть текст, как должно выглядеть видео, какого жанра песня должна быть - ты вводишь всё это, и через пять минут у тебя есть эта песня. Проблема в том, что она бездушна, потому что, по сути, ИИ просто берет кусочки информации - миллионы - со всего Интернета и очень быстро их связывает. И он учится. Я знаю артистов, которые используют в своей работе искусственный интеллект, и чем дольше они этим занимаются, тем лучше он становится. Но проблема в том, что это не просто влияет... Например, вы берете художника или группу, которая тратит год на написание альбома, его запись, создание всех визуальных эффектов и его выпуск. А эти машины могут сделать то же самое почти мгновенно. Так что это не только отнимает ресурсы у индустрии развлечений, будь то музыка, искусство, театр, кино, но как только ИИ станет привязан к физическому роботу, к чему-то, что сможет физически выполнять ту работу, которую создает его искусственный разум, тогда это повлияет на все сферы жизни. Замечу, что есть и польза, да. У всего есть преимущества. Будут инвалиды, которые выиграют от использования искусственного интеллекта. Будут способы, облегчающие вашу рутинную работу. Но суть не в этом. Суть в том, что ИИ бездушен. И он сделает человеческую расу не просто ленивой... Я к тому, что посмотрите, как люди уже сейчас относятся к музыке, когда у них есть доступ ко всему. Нет никакого стремления к поиску, нет похода в музыкальный магазин и поиска альбома... Было что-то очень душевное в том, чтобы тратить время на блуждание из магазина в магазин в поисках той пластинки, которую вы действительно хотели послушать. Теперь же вы просто нажимаете кнопку. И я думаю, что таким образом теряется способность наслаждаться чем-то настолько же сильно... Я всё же думаю, что открывать для себя группы, расти вместе с ними и позволить им определять части вашей жизни — это тоже важно.



Так что нет, я считаю, что искусственный интеллект — это дерьмо. Я уверен, что он опасен. И я не говорю о роботах-терминаторах и Скайнете, хотя и это со временем может стать проблемой, но в текущий момент я считаю, что для духовного роста людей, для замены тяжелой работы артистов, чем бы они ни занимались - будь то музыка, радио, телевидение, кино, что угодно, я чувствую, что это большая проблема».







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