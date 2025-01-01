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*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
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Cradle of Filth

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Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной



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Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth в интервью Metal Hammer рассказал о том, когда выйдет новый альбом:

«Новая пластинка получила название 'The Screaming Of The Valkyries' и будет выпущена в начале апреля. Там есть элементы всего, что было в нашей карьере, правда. Есть отсылки и к 'Midian', и к 'Dusk... And Her Embrace', особенно по атмосфере и тематике текстов. Новый альбом замечательно звучит и всё благодаря Scott Atkins'у. Это будет не концептуальный альбом. Не будет никаких интро и аутро, всяких интерлюдий между песнями. Не будет гостей. Будут лишь девять песен, обычный альбом. Но по продолжительности он всё равно довольно длинный, разумеется. Мы короткие песни сочинять вообще не умеем!»

Dani также добавил, что на пластинке не будет дуэта с Эдом Шираном, «потому что мы не хотим, чтобы он затмил собой весь альбом. Но мы собираемся выпустить этот трек в свет. Изначально все хотели, чтобы мы опубликовали его с грандиозной помпой, но менеджмент Эда был против этого. Мы не совсем уверены в том, как именно он появится, но он уже сведен, смикширован и лежит где-то на полке... ну, вы понимаете, виртуально. И эта песня чертовски крута. Но только несколько человек слышали её. Даже моя мама не слышала».




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