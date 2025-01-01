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Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии



DANI FILTH в новом интервью в очередной раз высказался об упадке музыкальной индустрии, поскольку для потребителей стал важнее доступ к музыке, а не владение ей:



«Я обязан перед своими собратьями по металлу и музыке не иметь аккаунта на еб**ем Spotify, потому что они не платят людям. И дело не только в них — дело в платформах в целом. Я ценю тот факт, что благодаря стримингу новые слушатели могут узнать о тебе из рекомендаций после прослушивания другой группы, и всё в таком духе; я слышал это миллион раз. Но я старой закалки. Мне нужны диски, мне нужен винил, я хочу, чтобы моим группам платили, потому что если им не платят, то это уже не группы. И я знаю очень много людей из известных коллективов, которые после пандемии решили: "Я лучше найду нормальную работу. Так что теперь вы будете видеть меня реже. Мы всё ещё будем выпускать альбомы, но, возможно, раз в пять лет", потому что если заниматься только музыкой — будет просто грабёж средь бела дня.



Если бы вы владели лавкой деликатесов или даже чёртовым супермаркетом, людям не разрешалось бы просто приходить и угощаться бесплатными продуктами, а именно так люди думают, что они имеют право поступать с музыкой, потому что она - нечто неосязаемое, и она как бы витает в воздухе. Вы не можете физически прикоснуться к музыке. Но как по-вашему группы смогут выжить без продаж? Да, конечно, музыка как явление становится всё популярнее и популярнее. Но это потому, что Тейлор Свифты и Эды Шираны мира (с которым мы совсем недавно записали песню) повсюду. Если вы работаете в гастрономе или на стройке, и у вас включено радио, есть шанс, что вы услышите одного из этих двух артистов... или Beyoncé... или Megan Thee Stallion буквально в течение первых пяти минут после того, как включите приёмник. И это своего рода контроль над разумом, потому что к этому привыкают. Ты запоминаешь эти песни, потому что только их и слышишь везде и всюду».



Он отметил, что производители аудиовизуального контента, например телешоу и фильмов, также сильно пострадали от онлайн-пиратства:



«Они действительно пытаются бороться с пиратством, потому что в фильмах вертится больше денег — это очевидно. Но в Англии у нас раньше, не так давно, перед началом фильма включали целый рекламный блок, в которой говорилось, что "видеопиратство убивает киноиндустрию", и даже доходило до того, что на экране показывали, как хлопают тюремные двери в звуке качества IMAX, или THX. "Вы попадёте в тюрьму, если посмотрите пиратскую копию фильма". Но в музыкальной индустрии такого нет... Я знаю, что раньше на задней стороне обложек альбомов писали, что "домашнее пиратство убивает музыку", но сейчас у всех полная свобода».



Dani также обратил внимание, что поклонники тяжёлого металла покупают музыку на физических носителях в большем количестве, чем поклонники других жанров музыки:



«Я думаю, что металлическая сцена, вероятно, одна из самых преданных и одновременно одна из самых озлобленных сцен. Здесь ненавидят кого попало: "Как тебе эта группа?" — "Я люблю ARCH ENEMY. А ты?" — "А как насчёт IN FLAMES?" — "О нет. Это полная чепуха". Металлическая сцена очень плотоядная и каннибалистическая, но, возможно, при этом самая преданная. И да, металлисты не лезут за словом в карман, а названия групп не прячут в карман, а носят на своих куртках. И они пойдут и с удовольствием купят винил или специальное издание, если оно есть».







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