Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?



В рамках недавнего интервью у лидера CRADLE OF FILTH спросили, как он относится к тому, что некоторые фанаты считают его группу сольным проектом Dani Filth, и действительно ли он когда-нибудь задумается о выпуске сольного альбома:



«Я слишком занят, чтобы выпускать какой-нибудь сольный альбом. И да, если бы это был только я, он бы назывался Dani Filth, но это не так — он называется CRADLE OF FILTH.



Я думаю, что все нуждается в переменах», — продолжил он, ссылаясь на прошлые изменения состава CRADLE OF FILTH. «Мы никогда... ну, это неправда. За всю нашу карьеру мы выгнали трех человек. И все это было очень давно, лет 20 назад, не меньше.



Люди уходят из группы, потому что для них это связано с немалыми обязательствами, тяжелой работой, путешествиями, душевным расстройством. Как в случае с нашим предыдущим гитаристом, люди уходят, чтобы завести семьи и обнаружить, что образ жизни слишком суматошный... или они просто думают, что могут делать это лучше, или просто отдаляются друг от друга.



Очень важно быть семьей, когда ты присоединяешься к нашей группе, и как музыкант в [CRADLE] — ну, я так понимаю, в любой группе в наше время — ты должен быть докой во многих сферах. Нельзя быть просто смазливой мордашкой». В CRADLE OF FILTH ты должен писать, вносить свой вклад в создание альбома. Так было на [грядущей пластинке CRADLE OF FILTH] [«The Screaming Of The Valkyries»]; все внесли свой вклад в ее создание. А потом нужно заниматься другими вопросами. Нужно выступать перед людьми, встречаться с ними, снимать видео. Есть много разных занятий, которые нужно уметь делать, или, по крайней мере, с ними справляться».







