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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
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Cradle of Filth

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Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?



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В рамках недавнего интервью у лидера CRADLE OF FILTH спросили, как он относится к тому, что некоторые фанаты считают его группу сольным проектом Dani Filth, и действительно ли он когда-нибудь задумается о выпуске сольного альбома:

«Я слишком занят, чтобы выпускать какой-нибудь сольный альбом. И да, если бы это был только я, он бы назывался Dani Filth, но это не так — он называется CRADLE OF FILTH.

Я думаю, что все нуждается в переменах», — продолжил он, ссылаясь на прошлые изменения состава CRADLE OF FILTH. «Мы никогда... ну, это неправда. За всю нашу карьеру мы выгнали трех человек. И все это было очень давно, лет 20 назад, не меньше.

Люди уходят из группы, потому что для них это связано с немалыми обязательствами, тяжелой работой, путешествиями, душевным расстройством. Как в случае с нашим предыдущим гитаристом, люди уходят, чтобы завести семьи и обнаружить, что образ жизни слишком суматошный... или они просто думают, что могут делать это лучше, или просто отдаляются друг от друга.

Очень важно быть семьей, когда ты присоединяешься к нашей группе, и как музыкант в [CRADLE] — ну, я так понимаю, в любой группе в наше время — ты должен быть докой во многих сферах. Нельзя быть просто смазливой мордашкой». В CRADLE OF FILTH ты должен писать, вносить свой вклад в создание альбома. Так было на [грядущей пластинке CRADLE OF FILTH] [«The Screaming Of The Valkyries»]; все внесли свой вклад в ее создание. А потом нужно заниматься другими вопросами. Нужно выступать перед людьми, встречаться с ними, снимать видео. Есть много разных занятий, которые нужно уметь делать, или, по крайней мере, с ними справляться».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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6 мар 2025
L
LU---
Очень важен финансовый вопрос.
Ни один нормальный Музыкант не будет играть ....за еду
Надо спросить просто,но когда разговаривал с Мартусом,то не до этого было.
Отличная погода, Чешское Пиво ,девушки с хорошими сиськами и он с Мастерплан играл в тот день.
Да и с Граповым не встречались более 10 лет,да Рик жару давал ещё,куча новостей (про студию то сё)
забыл :-)
6 мар 2025
rassol
Да-да-да... Как уёбок-карлан выгнал покойного Стюарта все уже знают.
6 мар 2025
D
Dem0niac
На мадаме футболка Dead Congregation, однако. Серьёзная женщина.

просмотров: 151

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