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Cradle of Filth

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Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»



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Dani Filth в интервью "The Downbeat Podcast" вновь рассказал о том, как проходила работа с Эдом Шираном:

«Песня давно готова и уже покрылась пылью. Мы сделали ее уже года два как. Это странно, ведь мы еще и планировали все года полтора. Когда Эд был свободен и мы были свободны, он просто пришел в студию один. Он даже не спросил, типа: «Вы будете там с мамочками и все такое?». Так что мы соблюдали приличия. Только я, продюсер и он в нашей маленькой сельской студии, расположенной, наверное, в 15 милях от места, где он живет. Он приезжает на секретном мини своей жены, на которой он может выехать из дома, один, в толстовке CRADLE, с гитарой на спине. Вот и все. Мы провели весь день, записываясь. Он рассказывал нам кучу смешных историй, очень крутых. А когда мы закончили, мы спросили: «Хочешь выпить пинту пива?» Он ответил: «Ну, я немного проголодался». И мы пошли в местный паб, и тут все в пабе, а это очень, очень старинный деревенский паб, вдруг все, все эти старики и все остальные, все они знают его маму и начинают к нему стягиваться. А он такой: «Понятия не имею, кто это». Но это было очень круто».

Далее Dani сказал, что песня получилась «замечательной»:

«Мы не хотели выпускать ее тогда, потому что были заняты другими делами. А потом уже он не мог ее выпустить, потому что был занят кучей своих дел. Так что всё выйдет, когда должно выйти. Мы не хотели включать ее в альбом».

На вопрос, является ли это песней CRADLE OF FILTH с участием Эда Ширана или это песня Эда Ширана с участием Dani Filth, Dani пояснил:

«Это совершенно новая песня CRADLE OF FILTH с участием Эда Ширана, и во многом она звучит как песня Эда Ширана. Он играет на акустической гитаре, поет в стиле Эда Ширана, но многое в ней звучит как мы. Там есть бласт-бит, скриминг. Эд тоже очень старается. Он исполняет рок-вокал. Эта песня об утверждении. О самоутверждении. Это по-настоящему хорошая песня. Ее слышала лишь горстка людей. Даже моя мама ее не слышала».




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8 янв 2025
WahrandPhain
Денни превратился в Оззи Озборна)

просмотров: 394

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