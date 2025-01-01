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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 21
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 18
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Cradle of Filth

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Новое видео CRADLE OF FILTH



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"To Live Deliciously", новое видео группы CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Screaming Of The Valkyries", выходящего 21 марта на Napalm Records:

01. To Live Deliciously
02. Demagoguery
03. The Trinity Of Shadows
04. Non Omnis Moriar
05. White Hellebore
06. You Are My Nautilus
07. Malignant Perfection
08. Ex Sanguine Draculae
09. When Misery Was A Stranger




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