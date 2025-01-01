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Cradle of Filth

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Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»



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DANI FILTH в недавнем интервью спросили, что он думает о том, что некоторые люди считают музыку его группы "богохульной":

«Она богохульна только для определенных людей. На самом деле, это просто попытка загнать её в какие-то рамки. На самом деле, я не считаю нас богохульниками. Я к тому, что если вы не ограничены религией, то такие вещи не очень-то вписываются в вашу повседневную жизнь. Так действительно ли вы богохульствуете, если не думаете, что богохульствуете? Если вы богохульствуете в одной религии, то по идее это будет богохульством для всех религий, а это, очевидно, не так, потому что все религии, по сути, разные, но они вечно спорят о личности посланника Бога. И никак не могут решить, кто же из них истинный. Точнее, могут, но всегда выбирают своего кандидата. [Смеется]

Так что на самом деле мне плевать на религию. Мне нравится иконография, и мне нравится, что... В религии есть хорошие посылы. Я просто считаю, что время выхолостило эти послания. Я думаю, что в религии слишком много крови, слишком много страданий, чтобы считать ее современной идеей. Я к тому, что сейчас, конечно, все видят, что мир не плоский, что он был создан не 2 000 лет назад, не 4 000 лет назад и не 6 000 лет назад. И динозавры не были частью Библии... Я хочу сказать, что это смешно, сама суть этой идеи. Послание, я понимаю. Но идея о том, что религия актуальна и сегодня, просто не имеет смысла. В век науки это бессмысленно. Так что, с моей точки зрения, религия на сегодняшний день совершенно потеряла всякую актуальность. И мне плевать на неё с высокой... Я уважаю веру - не поймите меня неправильно, я уважаю верующих людей. Это вера — самая важная часть в религии, и я ее уважаю. Но всё остальное — полный мусор!»




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