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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 20
*Новое видео DREAM THEATER 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Cradle of Filth

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Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью



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Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth сообщил, что новый сингл и видео к нему выйдет 22 октября:

«Это отличное, просто замечательное видео на великолепную песню. И это будет первым синглом с альбома, выход которого состоится в конце марта/начале апреля».




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