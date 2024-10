сегодня



Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью



Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth сообщил, что новый сингл и видео к нему выйдет 22 октября:



«Это отличное, просто замечательное видео на великолепную песню. И это будет первым синглом с альбома, выход которого состоится в конце марта/начале апреля».





