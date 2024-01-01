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CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом



Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth сообщил, что группа закончила работу над новым альбомом и добавил:



«Новый сингл выйдет в начале октября перед нашим европейским туром... Так что, да, новый сингл перед альбомом, который выйдет — я бы сказал в конце февраля, но я бы соврал. Потому что я понятия не имею. Но это будет примерно в такое время»







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