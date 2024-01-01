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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 30
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 29
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Cradle of Filth

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5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»

19 янв 2024 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года

13 ноя 2023 : 		 CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль

29 окт 2023 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

24 окт 2023 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

28 сен 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED

27 сен 2023 : 		 Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED

19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH
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CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом



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Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth сообщил, что группа закончила работу над новым альбомом и добавил:

«Новый сингл выйдет в начале октября перед нашим европейским туром... Так что, да, новый сингл перед альбомом, который выйдет — я бы сказал в конце февраля, но я бы соврал. Потому что я понятия не имею. Но это будет примерно в такое время»




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