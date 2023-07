8 июл 2023



Видео с выступления KK's PRIEST



Видео с первого выступления KK's PRIEST, состоявшегося шестого июля в Downing's KK's Steel Mill, Wolverhampton, United Kingdom, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hellfire Thunderbolt (live debut)

02. One More Shot At Glory (new song; live debut)

03. The Ripper (JUDAS PRIEST cover)

04. Reap The Whirlwind (new song; live debut)

05. Night Crawler (JUDAS PRIEST cover)

06. Sermons Of The Sinner (live debut)

07. Burn In Hell (JUDAS PRIEST cover)

08. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST cover)

09. Hell Patrol (JUDAS PRIEST cover)

10. Brothers Of The Road (live debut)

11. Metal Meltdown (JUDAS PRIEST cover)

12. The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) (FLEETWOOD MAC/JUDAS PRIEST cover)

13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST cover)

14. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST cover)



Encore:



15. Raise Your Fists (live debut)







