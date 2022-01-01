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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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KK's Priest

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K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР



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K.K. DOWNING в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он испытывает от номинации на включение в Зал Славы Рок-н-ролла:

«Знаете, ощущения полярные, потому что если посмотреть, кого там еще нет и сравнить с теми, кто там уже есть... у меня возникают вопросы. И все это немного странно. Но это и определенная награда, как Грэмми — у меня есть одна и три номинации. И когда все сказано и сделано в этой ситуации, все равно приятно иметь что-то на каминной полке, на что ты можешь посмотреть и, надеюсь, ты сможешь показать и сказать: "K.K. был здесь". Это что-то вроде того, что вызывает симпатию.

Подобные награды, как мне кажется, все же лучше иметь их, чем не иметь, особенно в таком возрасте как я. Что касается Зала славы рок-н-ролла, хотел бы я присоединиться к другим людям, которые там находятся — этим великим именам? Да. Но если бы дело дошло до конкретики, я был бы так же счастлив оставаться с другими великими именами, которых там нет».

Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING On Hypothetical ROCK HALL Induction: It Will Be An 'Emotional' Experience





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