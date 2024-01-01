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Видео с выступления KK'S PRIEST



Видео с выступления KK'S PRIEST, состоявшегося 15 марта в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois, доступно ниже:



01. Hellfire Thunderbolt

02. One More Shot At Glory

03. The Ripper (JUDAS PRIEST song)

04. Reap The Whirlwind

05. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)

06. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

07. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)

08. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)

09. Brothers Of The Road

10. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC Cover)

11. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

12. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)



Encore:



13. Strike Of The Viper

14. Raise Your Fists







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