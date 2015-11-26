Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 50
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 29
[= ||| все новости группы



*

KK's Priest

*



26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник



*
zoom
*
* *
Во время появления в подкасте фронтмена MACHINE HEAD Robb'a Flynn'a гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K. Downing, которому в прошлом месяце исполнилось 70 лет, рассказал о том, почему он никогда не был женат:

«Я сам всё испортил, правда. Я должен взять вину на себя. Ведь не могут же они все ошибаться [он имел в виду своих бывших подружек].

Далее Downing рассказал, что ему было особенно трудно остепениться во время расцвета JUDAS PRIEST в конце 1980-х годов:

«Было трудно взять на себя обязательства, когда ты едешь в соседний город и встречаешь несколько симпатичных девушек. А потом ты достигаешь определённого возраста, и всё меняется [смеётся] — всё очень сильно меняется».

В 2003 году одна из бывших подруг К. К., которая когда-то жила с рокером в Эстбери Холл в Эстбери, недалеко от Бриджнорта, Великобритания, после расставания со звездой подала иск на компенсацию в размере около 200 000 фунтов стерлингов, поскольку, по ее словам, она бросила многообещающую карьеру фармацевта, чтобы присматривать за его загородным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов недалеко от Бриджнорта. Она утверждала, что управляла имением, пока К. К. гастролировал с JUDAS PRIEST, и поэтому имеет право на часть его состояния за то, что вложила время и умения в Эстбери Холл вместо своей карьеры. Но судья окружного суда Бирмингема отклонил её иск, а также обязал оплатить расходы.

K.K. DOWNING On Why He Has Never Been Married:





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

vatzzons


26 ноя 2021, 15:59		Потому что Роб занят.

Sw0Rn


26 ноя 2021, 17:59		А я думал, потому что он сам как баба


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 893

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом