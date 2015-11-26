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Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник



Во время появления в подкасте фронтмена MACHINE HEAD Robb'a Flynn'a гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K. Downing, которому в прошлом месяце исполнилось 70 лет, рассказал о том, почему он никогда не был женат:



«Я сам всё испортил, правда. Я должен взять вину на себя. Ведь не могут же они все ошибаться [он имел в виду своих бывших подружек].



Далее Downing рассказал, что ему было особенно трудно остепениться во время расцвета JUDAS PRIEST в конце 1980-х годов:



«Было трудно взять на себя обязательства, когда ты едешь в соседний город и встречаешь несколько симпатичных девушек. А потом ты достигаешь определённого возраста, и всё меняется [смеётся] — всё очень сильно меняется».



В 2003 году одна из бывших подруг К. К., которая когда-то жила с рокером в Эстбери Холл в Эстбери, недалеко от Бриджнорта, Великобритания, после расставания со звездой подала иск на компенсацию в размере около 200 000 фунтов стерлингов, поскольку, по ее словам, она бросила многообещающую карьеру фармацевта, чтобы присматривать за его загородным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов недалеко от Бриджнорта. Она утверждала, что управляла имением, пока К. К. гастролировал с JUDAS PRIEST, и поэтому имеет право на часть его состояния за то, что вложила время и умения в Эстбери Холл вместо своей карьеры. Но судья окружного суда Бирмингема отклонил её иск, а также обязал оплатить расходы.







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