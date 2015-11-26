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KK's Priest

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9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST

12 май 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового материала KK'S PRIEST

6 май 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»

8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом

1 сен 2020 : 		 Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...

5 июн 2020 : 		 Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью

16 май 2020 : 		 Альбом KK'S PRIEST еще не сведён

23 мар 2020 : 		 K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST

18 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»
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K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной



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В новом интервью для Sonic Dorms бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing ответил на вопрос о том, думал ли он когда-нибудь сделать свою новую группу KK'S PRIEST коллективом с одним гитаристом вместо того, чтобы нанять другого музыканта для игры на гитаре:

«Очень странно, что вы об этом упомянули, ведь я мог бы пойти по этому пути, не так ли? Это никогда не приходило мне в голову. Я должен быть предельно честным. Почему мне не пришло в голову сделать это? Мы ведь [JUDAS PRIEST] в своё время состояли из четырёх музыкантов: я, Rob [Halford], Ian [Hill] и John Hinch, и вместе с Al'ом Atkons'ом мы были вчетвером. Это никогда не приходило мне в голову, как ни странно. Но это был бы вариант. Я мог бы быть единственным гитаристом; да, мог бы. Но, естественно, я всегда знал, что буду играть некоторые вещи из прошлого, и я хотел бы это сделать. Но я всё равно мог бы сыграть соло для обоих гитаристов; это не было бы проблемой.

Но я очень рад, потому что есть A. J. [Mills, второй гитарист KK'S PRIEST] — конечно, я люблю его, он великолепен, и мы можем делать все эти — я хотел бы назвать это фокусами — эти классные гитарные штуки вместе. И когда ты играешь некоторые вещи, которые мы записали для альбома, в большом количестве, это весело, и будет очень круто исполнять эти композиции, как это было в JUDAS PRIEST. И я, и Glenn [Tipton, гитарист JUDAS PRIEST] создали некоторые из этих действительно классных партий с двумя гитарами и обменом партиями. И мне это всегда нравилось, и, конечно же, это была моя уступка — взять ещё одну гитару перед первым альбомом, чтобы мы впились в эти действительно классные вещи.
Игра на двух гитарах в целом получилась довольно коммерческой и немного легковесной с гармониями. И я говорю это в самом хорошем смысле, потому что WISHBONE ASH были отличной, но не самой любимой моей группой в то время. Я, наверное, слушал GRATEFUL DEAD, JAMES GANG и других ребят. В Штатах было много гитаристов с двумя гитарами, но не так много их было в Великобритании. Я всегда думал, что есть возможность сделать тяжёлую версию группы с двумя гитарами, поэтому я хотел изучить этот вопрос. И мы сделали это — я и Glenn».

Downing также рассказал о том, как он и Миллс разделили соло-партии в KK'S PRIEST, и чем это отличается от договоренности, которую он имел с Tipton'ом в JUDAS PRIEST:

«Я думаю, что с годами возникли разногласия; я не ощущал, что у меня была моя доля сольных партий [в JUDAS PRIEST]. А я должен был на самом деле их исполнять, потому что я могу делать эти вещи. А это альбом [KK'S PRIEST] изобилует тем, что мне нравится считать крутой гитарной работой, но она как бы более равномерно распределена между мной и A. J., потому что так мне нравится. Потому что когда зрители видят группу, они хотят видеть не просто гитариста и гитариста поддержки. Они хотят видеть двух парней, которые могут действительно зажигать вместе, у которых есть лидерские способности. Так что именно это происходит на этой пластинке, и именно это будет происходить вживую».

K.K. DOWNING











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