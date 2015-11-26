сегодня



K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной



В новом интервью для Sonic Dorms бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing ответил на вопрос о том, думал ли он когда-нибудь сделать свою новую группу KK'S PRIEST коллективом с одним гитаристом вместо того, чтобы нанять другого музыканта для игры на гитаре:



«Очень странно, что вы об этом упомянули, ведь я мог бы пойти по этому пути, не так ли? Это никогда не приходило мне в голову. Я должен быть предельно честным. Почему мне не пришло в голову сделать это? Мы ведь [JUDAS PRIEST] в своё время состояли из четырёх музыкантов: я, Rob [Halford], Ian [Hill] и John Hinch, и вместе с Al'ом Atkons'ом мы были вчетвером. Это никогда не приходило мне в голову, как ни странно. Но это был бы вариант. Я мог бы быть единственным гитаристом; да, мог бы. Но, естественно, я всегда знал, что буду играть некоторые вещи из прошлого, и я хотел бы это сделать. Но я всё равно мог бы сыграть соло для обоих гитаристов; это не было бы проблемой.



Но я очень рад, потому что есть A. J. [Mills, второй гитарист KK'S PRIEST] — конечно, я люблю его, он великолепен, и мы можем делать все эти — я хотел бы назвать это фокусами — эти классные гитарные штуки вместе. И когда ты играешь некоторые вещи, которые мы записали для альбома, в большом количестве, это весело, и будет очень круто исполнять эти композиции, как это было в JUDAS PRIEST. И я, и Glenn [Tipton, гитарист JUDAS PRIEST] создали некоторые из этих действительно классных партий с двумя гитарами и обменом партиями. И мне это всегда нравилось, и, конечно же, это была моя уступка — взять ещё одну гитару перед первым альбомом, чтобы мы впились в эти действительно классные вещи.

Игра на двух гитарах в целом получилась довольно коммерческой и немного легковесной с гармониями. И я говорю это в самом хорошем смысле, потому что WISHBONE ASH были отличной, но не самой любимой моей группой в то время. Я, наверное, слушал GRATEFUL DEAD, JAMES GANG и других ребят. В Штатах было много гитаристов с двумя гитарами, но не так много их было в Великобритании. Я всегда думал, что есть возможность сделать тяжёлую версию группы с двумя гитарами, поэтому я хотел изучить этот вопрос. И мы сделали это — я и Glenn».



Downing также рассказал о том, как он и Миллс разделили соло-партии в KK'S PRIEST, и чем это отличается от договоренности, которую он имел с Tipton'ом в JUDAS PRIEST:



«Я думаю, что с годами возникли разногласия; я не ощущал, что у меня была моя доля сольных партий [в JUDAS PRIEST]. А я должен был на самом деле их исполнять, потому что я могу делать эти вещи. А это альбом [KK'S PRIEST] изобилует тем, что мне нравится считать крутой гитарной работой, но она как бы более равномерно распределена между мной и A. J., потому что так мне нравится. Потому что когда зрители видят группу, они хотят видеть не просто гитариста и гитариста поддержки. Они хотят видеть двух парней, которые могут действительно зажигать вместе, у которых есть лидерские способности. Так что именно это происходит на этой пластинке, и именно это будет происходить вживую».







</div>





</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 312

