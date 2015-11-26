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Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing говорит, что он «на седьмом небе от счастья» из-за того, что его в третий раз номинировали на включение в Зал славы рок-н-ролла.



Ранее JUDAS PRIEST уже выдвигались на включение в Зал славы в 2020 году, но не набрали достаточного количества голосов.



Имея право на введение с 1999 года, PRIEST также были включены в список кандидатов в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году, но в итоге остались вне списка введённых.



2 февраля было объявлено, что JUDAS PRIEST вошли в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Список номинантов будет объявлен в мае. Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла 2022 года состоится осенью этого года. Дата, место проведения и информация о поступлении билетов в продажу также будут объявлены позже.



В очередной раз Зал славы рок-н-ролла назвал имена отдельных участников группы, которые войдут в него, если группа в итоге попадёт в Зал славы.



Из JUDAS PRIEST были выбраны действующие участники Rob Halford (вокал), Ian Hill (бас), Glenn Tipton (гитара) и Scott Travis (барабаны), а также бывшие члены — K.K. Downing (гитара), Les Binks (барабаны) и покойный барабанщик Dave Holland.



Downing, который в 2021 году основал новую группу под названием KK'S PRIEST, разместил в своих социальных сетях видеообращение к своим поклонникам. Он сказал:



«Привет всем. Это Кей Кей, просто зашёл поздороваться. И да — я на седьмом небе от счастья из-за номинации в Зал славы рок-н-ролла. В третий раз повезло. Вот так. Как знать? Я работаю над новым альбомом для вас, ребята. Я очень рад этому. Надеюсь, всем понравился дебютный альбом "Sermons Of The Sinner" KK'S PRIEST. Мы с нетерпением ждём возможности приехать и отыграть для вас несколько концертов, как только сможем. А пока держитесь».







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