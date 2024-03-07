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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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KK's Priest

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7 мар 2024 : 		 Новое видео KK's PRIEST

5 мар 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

1 мар 2024 : 		 K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST

28 фев 2024 : 		 K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»

27 фев 2024 : 		 K. K. DOWNING об эволюции металла

6 янв 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

25 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST

24 дек 2023 : 		 Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

6 дек 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

8 ноя 2023 : 		 K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»

29 окт 2023 : 		 Цензура добралась до KK's PRIEST

19 окт 2023 : 		 K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»

18 окт 2023 : 		 KK's PRIEST добрались до Мальты

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

12 окт 2023 : 		 Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу

9 окт 2023 : 		 Видео с выступления KK's PRIEST

29 сен 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

19 сен 2023 : 		 Документальный фильм от KK'S PRIEST

18 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»

12 сен 2023 : 		 K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»

25 авг 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST

21 авг 2023 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

28 июл 2023 : 		 Новое видео KK's PRIEST
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Новое видео KK's PRIEST



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Keeper Of The Graves, новое видео KK's PRIEST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Sinner Rides Again, выход которого состоялся 29 сентября:

01. Sons Of The Sentinel
02. Strike Of The Viper
03. Reap The Whirlwind
04. One More Shot At Glory
05. Hymn 66
06. The Sinner Rides Again
07. Keeper Of The Graves
08. Pledge Your Souls
09. Wash Away Your Sins




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7 мар 2024
L
LU---
В помойку сразу!!!
Как можно играть такую музыку с отстойными и Хуёвыми без идейными гитаристами....тьфу ...шляпа

просмотров: 211

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