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Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST



Бывший барабанщик JUDAS PRIEST Les Binks в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он не играл на дебютной пластинке KK'S PRIEST:



«Всё началось с разового шоу, которое мы провели в Вулверхэмптоне, в K.K.'s Steel Mill, вместе с Ripper'ом. И это действительно было так — это должно было стать одноразовым выступлением. И я думаю, что К. К. понравилось снова быть на сцене, у него появился зуд вернуться в дорогу и снова играть для фанатов. И поэтому он снова связался со мной после того раза и спросил меня, не хочу ли я превратить группу в более постоянную. И я согласился — я подумал, что это была хорошая идея. И он сказал: "Нам нужно будет сделать свежий материал, записать альбом, а затем отправиться в турне". Он договорился с менеджментом и всеми остальными, всё выглядело очень радужно. Так что план был такой: "Давайте запишем альбом, а потом сразу отправимся в турне".



Мы отыграли концерт в ноябре 2019 года, а сейчас на дворе уже 2021-й. Понятно, что были запланированы сессии по записи альбома, а в это время я попал в неприятную аварию и повредил запястье, что было очень невовремя. Я не хотел откладывать из-за этого запись, потому что я знал, что K. K. очень хотел отправиться в дорогу. Поэтому я предложил им использовать другого барабанщика, чтобы альбом можно было записать и всё закончить как следует по тому плану, что был изначально озвучен. Ripper специально прилетал в Великобританию из Америки, чтобы заняться вокалом. И к счастью, он успел сделать это до того, как наступила изоляция и путешествия между Америкой и Великобританией стали запрещены».



По словам Binks'a, вскоре стало очевидно, что его травма запястья была более серьёзной, чем он думал изначально:



«Я думал, что у меня просто неприятное растяжение, но оказалось, что это — после того, как мне сделали рентген, — небольшой перелом. Так что потребовалось несколько месяцев, чтобы всё зажило как следует и я более-менее вернулся к нормальной физической форме. Разумеется, всё это было довольно давно. Ну а потом началась история с COVID, которая всё испортила. Не только наши планы на гастроли, но и планы всех — всю музыкальную индустрию, шоу в Вест-Энде. Это уничтожило средства к существованию музыкантов, работников гастрольных команд, осветителей — всех тех, кто связан с живыми музыкальными развлечениями. Все знают, что это была полная катастрофа».



Тем не менее, Binks не теряет надежды на то, что он всё же сможет выступить в качестве специального гостя во время тура KK'S PRIEST в поддержку "Sermons Of The Sinner":



«Я недавно разговаривал с K. K., и он сказал мне, что вряд ли будут какие-либо концерты до 2022 года, то есть до следующего года. Так что какое-то время ничего не будет. Он спросил меня, хочу ли я по-прежнему участвовать в проекте, и я ответил согласием. Так что, возможно, мы сможем что-нибудь придумать, я буду выступать в качестве гостя или что-то в этом роде. Но, как я уже сказал, никаких реальных дат объявлено не было, так что сейчас всё находится в такой неопределённой стадии. Потому что никто не знает, как и когда закончится эта пандемия».







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