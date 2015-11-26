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KK's Priest

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25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST

1 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING выбрал «бога рока»

26 май 2021 : 		 Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?

19 май 2021 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST
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Новое видео KK'S PRIEST



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"Sermons Of The Sinner", новое видео группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST K.K. Downing (guitar) и Tim "Ripper" Owens (vocals), а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Sermons Of The Sinner", выход которого намечен на первое октября на Explorer1 Music Group/EX1 Records.

Трек-лист:

01. Incarnation

02. Hellfire Thunderbolt

03. Sermons Of The Sinner

04. Sacerdote Y Diablo

05. Raise Your Fists

06. Brothers Of The Road

07. Metal Through And Through

08. Wild And Free

09. Hail For The Priest

10. Return Of The Sentinel

KK














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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Nepalcev


25 авг 2021, 16:27		Вот когда под Пайнкиллер не пытаются косить, прям нормальный такой олдскульчик выходит.

Toney Moon


25 авг 2021, 16:33		Ну где же вы, ручонки?

Mateas89


25 авг 2021, 16:36		Да, эта песня сильно приятнее остальых))

Артур Коури


25 авг 2021, 16:46		Nepalcev, спасибо за уточнение.

Отличная песня. Снова классика)

На концертах будет ещё круче звучать.



decided


25 авг 2021, 18:04		Коллеги, помогите, стоит на репите, не могу остановиться. Реально убойная! надо было ее первой выпускать, а не то что перед этим было. Низкий поклон деду за тру хэви!

father


25 авг 2021, 18:23		Огонь! Альбом должен быть просто чумовым, для меня ещё ни одной песни из четырёх мимо не было:)

RomV


25 авг 2021, 18:45		Оно и правда так, настоящий тру хэви. Какие-то песни круче, какие-то чуть похуже, но на самом деле все они прям радуют. Пока что заявка на альбом года выходит О_О


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