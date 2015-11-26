Новое видео KK'S PRIEST

"Sermons Of The Sinner", новое видео группы KK'S PRIEST, в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST K.K. Downing (guitar) и Tim "Ripper" Owens (vocals), а также A.J. Mills (HOSTILE), Tony Newton (VOODOO SIX) и Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Sermons Of The Sinner", выход которого намечен на первое октября на Explorer1 Music Group/EX1 Records.
Nepalcev
Toney Moon
Mateas89
Артур Коури
Отличная песня. Снова классика)
На концертах будет ещё круче звучать.
decided
father
RomV
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