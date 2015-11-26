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KK's Priest

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6 май 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»

8 янв 2021 : 		 KK'S PRIEST обещают альбом

1 сен 2020 : 		 Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...

5 июн 2020 : 		 Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью

16 май 2020 : 		 Альбом KK'S PRIEST еще не сведён

23 мар 2020 : 		 K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST

18 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»

21 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом

18 фев 2020 : 		 K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»



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Гитарист-основатель JUDAS PRIEST K.K. Downing поговорил с Clovis'ом Roman'ом из Acesso Music о своей автобиографии "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest", которая вышла в сентябре 2018 года на Da Capo Press. Даунинг рассказал о причинах, побудивших его издать историю своей жизни в форме книги:

«Я хотел, чтобы благодаря книге люди узнали меня немного лучше. Я хотел попытаться ответить на некоторые из их вопросов — возможно, на вопросы без ответов — и я просто подумал, что было бы хорошо, если бы я оставил свои воспоминания и мемуары для людей из будущего. Когда они увидят видео спустя долгое время после того, как меня не станет, и услышат песни, им, возможно, будет интересно узнать, как зарождался хэви-металл. Потому что я присутствовал на самом раннем этапе, и я чувствую большую гордость и для меня большая честь, что я был частью всего этого. Мне очень повезло, что я добился успеха, но даже сейчас я чувствую, что этот успех всё ещё остаётся, и я всё ещё способен сочинять невероятную музыку и отлично играть. Так что я очень хочу, чтобы все познакомились с моей новой группой KK'S PRIEST и дали поклонникам именно то, чего хотят поклонники и чего они заслуживают, а это — полноценный металлический материал в духе JUDAS PRIEST. И я являюсь частью этого. Я был в группе с самого начала, и жаль, что всё так сложилось. Но это тяжело — быть в отношениях 40 лет или больше, но я уверен, что настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня».

K.K. DOWNING:





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