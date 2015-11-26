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Вокалист KK'S PRIEST : «Я не против открыть и JP-шоу»



Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о присоединении к ещё одной версии JUDAS PRIEST:



«Я не думаю, что мы рассматриваем это [так]. Они — это JUDAS PRIEST. Если бы [мы с К. К.] хотели пойти по этому пути, мы бы назвали [нашу новую группу] KK'S JUDAS PRIEST. Но я думаю, что фанаты счастливы, потому что они знают, что у них есть две одинаковые группы, и у них снова есть K. K. Я никуда не уходил — я выпускал музыку как сумасшедший, но мы с Ken'ом снова вместе. Так что нет никакой конкуренции. Я имею в виду, как было бы здорово, если бы мы выступали с ними? Мне всё равно. Мне действительно всё равно. Я люблю ребят из PRIEST. Rob [Halford, вокалист PRIEST] — мой кумир. А мы с Richie [Faulkner'ом, гитаристом PRIEST] — друзья. Но это не соревнование. Мы не пытаемся превратить это в соревнование или в другой JUDAS PRIEST. Вот почему мы сначала выпустили альбом; в этом и была разница. Если бы мы пытались сделать это, мы бы сразу же начали гастролировать, выступая с бэк-каталогом».



На вопрос о том, действительно ли KK'S PRIEST открыты для гастролей с JUDAS PRIEST, Tim ответил:



«Я открыт для всего. Я никогда не сжигал мосты. Судя по всему, этого никогда не случится. Потому что со мной такого никогда не было. Я пытался уговорить BEYOND FEAR поддержать JUDAS PRIEST в туре. Венди Дио была моим менеджером, и они сказали: "Ни в коем случае. Вы не будете нас поддерживать". Но мы все друзья. Я имею в виду, я говорю за себя — я не говорю за Ken'a. Но да, послушайте, я всегда смотрю на это как на то, как сильно фанаты хотели бы получить такой материал. Как было бы здорово, если бы это получилось».







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