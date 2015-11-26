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KK's Priest

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29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»

5 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»

30 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST

29 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»

26 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом

23 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел

21 июн 2021 : 		 KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST

20 июн 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN

17 июн 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

17 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»

16 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST

11 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о названии группы

10 июн 2021 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST
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Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»



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Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о присоединении к ещё одной версии JUDAS PRIEST:

«Я не думаю, что мы рассматриваем это [так]. Они — это JUDAS PRIEST. Если бы [мы с К. К.] хотели пойти по этому пути, мы бы назвали [нашу новую группу] KK'S JUDAS PRIEST. Но я думаю, что фанаты счастливы, потому что они знают, что у них есть две одинаковые группы, и у них снова есть K. K. Я никуда не уходил — я выпускал музыку как сумасшедший, но мы с Ken'ом снова вместе. Так что нет никакой конкуренции. Я имею в виду, как было бы здорово, если бы мы выступали с ними? Мне всё равно. Мне действительно всё равно. Я люблю ребят из PRIEST. Rob [Halford, вокалист PRIEST] — мой кумир. А мы с Richie [Faulkner'ом, гитаристом PRIEST] — друзья. Но это не соревнование. Мы не пытаемся превратить это в соревнование или в другой JUDAS PRIEST. Вот почему мы сначала выпустили альбом; в этом и была разница. Если бы мы пытались сделать это, мы бы сразу же начали гастролировать, выступая с бэк-каталогом».

На вопрос о том, действительно ли KK'S PRIEST открыты для гастролей с JUDAS PRIEST, Tim ответил:

«Я открыт для всего. Я никогда не сжигал мосты. Судя по всему, этого никогда не случится. Потому что со мной такого никогда не было. Я пытался уговорить BEYOND FEAR поддержать JUDAS PRIEST в туре. Венди Дио была моим менеджером, и они сказали: "Ни в коем случае. Вы не будете нас поддерживать". Но мы все друзья. Я имею в виду, я говорю за себя — я не говорю за Ken'a. Но да, послушайте, я всегда смотрю на это как на то, как сильно фанаты хотели бы получить такой материал. Как было бы здорово, если бы это получилось».

TIM





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


29 сен 2021, 15:55		Вокалист Judas Priest не против открыть и пип-шоу

nabastak_


29 сен 2021, 16:34		>> Венди Дио была моим менеджером, и они сказали: "Ни в коем случае. Вы не будете нас поддерживать". Но мы все друзья.
В оригинале тоже не понял. Что значит "Вы не будете нас поддерживать" ?
Или это Прист сказали, что "вы не будете нас разогревать" ?

Saint Portnoy


29 сен 2021, 17:34		nabastak_ да, второй вариант. Support - это в том числе и разогрев.

Svarg_1349


29 сен 2021, 18:31		Я думаю, что у них и так все будет хорошо. При первой возможности обязательно посещу концерт Даунинга.


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