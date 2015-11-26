29 июн 2021



Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»



В новом интервью Yesterdaze News гитарист K.K. Downing обсудил свой уход из JUDAS PRIEST, а также обстоятельства, которые привели его к решению написать автобиографию "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest":



«Я был очень расстроен с самого начала. В конце 2010 года всё встало на свои места, и у меня просто случился какой-то срыв. Я уволился. Я не был готов к прощальному туру, потому что думал, что не получу от него удовольствие, так как у меня были проблемы в предыдущем туре, — тогда группа не была сплочённой, я видел проблемы во всём, что происходило, и я чувствовал, что мы уже не те могучие PRIEST, которыми были раньше. В наши дни люди проделывают долгий путь и идут на многие жертвы, чтобы прийти на концерты. Это не похоже на старые времена, когда мы ездили в каждый город... Всё изменилось.



Это было стечение обстоятельств. Я сожалею об этом. Это было очень неприятное для меня время, поэтому я должен как можно лучше изложить суть дела, потому что меня выставили плохим парнем. То есть я могу понять, что фанаты думают обо мне определённые вещи: "K. K. ушёл на пенсию, чтобы присматривать за своим полем для гольфа". Вот что вам говорили. У меня есть профессиональная управляющая компания, которая присматривает за моим полем для гольфа, которое уже открыто шесть лет. Было так называемое письмо об уходе на пенсию, которое я отправил, о чём очень жалел, потому что написанное было неправдой. Было и второе письмо, которое я отправил группе, в котором говорилось: "Игнорируйте всё, что было в первом письме", так называемом письме об отставке. "Игнорируйте всё. Вот причины". Но они предпочли рассказать всем содержание первого письма, в котором я сказал им игнорировать всё, как дезинформацию, что ею и являлось’.







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