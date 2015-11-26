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KK's Priest

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18 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»

21 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом

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|||| 29 июн 2021

Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»



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В новом интервью Yesterdaze News гитарист K.K. Downing обсудил свой уход из JUDAS PRIEST, а также обстоятельства, которые привели его к решению написать автобиографию "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest":

«Я был очень расстроен с самого начала. В конце 2010 года всё встало на свои места, и у меня просто случился какой-то срыв. Я уволился. Я не был готов к прощальному туру, потому что думал, что не получу от него удовольствие, так как у меня были проблемы в предыдущем туре, — тогда группа не была сплочённой, я видел проблемы во всём, что происходило, и я чувствовал, что мы уже не те могучие PRIEST, которыми были раньше. В наши дни люди проделывают долгий путь и идут на многие жертвы, чтобы прийти на концерты. Это не похоже на старые времена, когда мы ездили в каждый город... Всё изменилось.

Это было стечение обстоятельств. Я сожалею об этом. Это было очень неприятное для меня время, поэтому я должен как можно лучше изложить суть дела, потому что меня выставили плохим парнем. То есть я могу понять, что фанаты думают обо мне определённые вещи: "K. K. ушёл на пенсию, чтобы присматривать за своим полем для гольфа". Вот что вам говорили. У меня есть профессиональная управляющая компания, которая присматривает за моим полем для гольфа, которое уже открыто шесть лет. Было так называемое письмо об уходе на пенсию, которое я отправил, о чём очень жалел, потому что написанное было неправдой. Было и второе письмо, которое я отправил группе, в котором говорилось: "Игнорируйте всё, что было в первом письме", так называемом письме об отставке. "Игнорируйте всё. Вот причины". Но они предпочли рассказать всем содержание первого письма, в котором я сказал им игнорировать всё, как дезинформацию, что ею и являлось’.

K.K. DOWNING





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

nabastak_


29 июн 2021, 21:09		Пффффф...

Да знаю-знаю, его спрашиваютт- он отвечает )

kircore


29 июн 2021, 21:24		Я отправил письмо, а потом ещё одно. Говорил сначала одно, потом другое. А потом я начал ныть налево и направо. Хочу, чтобы мои фанаты знали: я ною сам, у меня нет никаких менеджеров, которые говорят мне, как и когда ныть. С любовью, ваша старая бабка.

father


29 июн 2021, 21:30		Кажется, КК уже превзошёл Мастейна и Портного по количеству нытья о том, как он не ноет:)

Jack of Diamonds


29 июн 2021, 21:52		А сколько всего было писем? а телефонных звонков? а личных встреч?

HELLECTOR


29 июн 2021, 22:12		Бабушка пишет письма дедушке, но они не доходят.
Либо бабушка адрес путает, либо дедушка дрочит морпехов и не ходит на почту.

Reflection


30 июн 2021, 00:07		Что вы гоните на КК фигню какую-то? Его спрашивают много раз об одном и том же - он много раз отвечает одно и тоже. Отвечает открыто, читать его интересно. Не то, что унылые истории дед мороза из стана его бывшей группы.

Sw0Rn


30 июн 2021, 00:57		Был бы он русским мужиком, знал бы что так ныть нельзя!

ElectricRetard


30 июн 2021, 01:04		>читать его интересно
ЭТО кому-то интересно? Да вы наркоманы.


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