сегодня



K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших



В новом интервью подкасту "Goldmine" гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K. Downing, продвигающий дебютный альбом своего проекта KK'S PRIEST, рассказал об обстоятельствах, которые привели к его уходу из PRIEST более десяти лет назад. По поводу первоначального заявления о том, что он прекращает заниматься музыкой, он сказал:



«Это была выдумка. Это полная дезинформация. И именно поэтому я так недоволен остальными ребятами из JUDAS PRIEST, потому что они сказали вам и всем фанатам нечто, что является полной дезинформацией. Но они сказали вам это только потому, что не хотели вдаваться в подробности.



В декабре 2010 года я решил не проводить прощальный тур, после которого, как ожидалось, мы уйдём на заслуженный отдых; мы собирались отправить группу на покой. Это должен был быть конец группы. Поэтому нас попросили подготовить пресс-релизы, что мы и сделали, и у меня есть пресс-релиз о группе и о том, что мы все уходим из JUDAS PRIEST. Когда мы собирались провести прощальный тур, руководство попросило нас придумать название для конца группы, прощального тура. И он должен был называться "Epitaph", что мне не очень нравилось. Это должно было стать концом группы.

Итак, что же я не хотел делать, что все остальные собирались делать? Была только одна вещь, которую я не собирался делать. Это было прощальное турне перед уходом на покой, и я сказал: "Я не буду этого делать". Я не знал, что они собираются продолжать ещё 10 лет; я думал, что они собираются провести прощальный тур, в котором я не участвовал.

Вот почему я недоволен всем этим — потому что это заставило меня выглядеть дезертиром; это заставило меня выглядеть так, будто я покинул корабль и бросил фанатов. "Ken уходит на пенсию, чтобы присматривать за своим полем для гольфа". Что ж, большое спасибо.



Я сказал группе и менеджменту: "Я проведу этот тур, этот прощальный тур, но всё должно измениться. Участникам группы нельзя находиться на сцене пьяными. Они должны выкладываться на сто и один процент, если мы собираемся это сделать. Я не собираюсь записывать EP, как вы мне говорите, потому что я не собираюсь заканчивать свою карьеру на EP". Все эти вещи, о которых я говорил: "Мне нужно иметь право голоса" и "Все должны послушать Кей Кея. Если мы собираемся закончить с группой, это должно быть сделано так, как я думаю". Но нет, им это было не нужно. Тогда я сказал: "Хорошо. Я не буду этого делать".



Мир не знает, что в апреле 2011 года я изменил своё решение, потому что люди говорили мне: "Кей Кей, ты был в группе с самого начала. Ты основал её. Ты должен и закончить её историю". И вот я разговаривал с Ian'ом [Hill'ом, басистом] — я позвонил Ian'у. И я говорил с ним об этом. Я сказал ему: "Я должен поехать в тур, правда". И я спросил его: "Можешь прислать мне сет-лист?" Потому что это всегда было предметом разногласий. Он прислал сет-лист. И уже на следующий день они выпустили пресс-релиз о том, что я ушёл из группы. Потому что после того, как он прислал сет-лист, я перезвонил ему и сказал: "Ian, он действительно хорош. Это именно то, что я предлагал ещё в декабре". Это должна быть хронология, это должен быть пример успешных песен с каждого альбома. Это должно отправить людей в это прекрасное путешествие, хронологическое путешествие по сет-листу. И таким и был сет-лист. И я ждал, что мне позвонят на следующий день и скажут: "Ладно, Ken, мы слышали, что ты думаешь о туре". Этого не произошло. Они выпустили пресс-релиз.



Тогда я очень разозлился и отправил второе письмо — в тот же день. Я изложил ребятам свои истинные причины отказа от финального тура. Первое письмо, которое я отправил, было письмом об уходе на покой, в котором говорилось: "Я не буду участвовать в туре. Я ухожу". Но я не назвал им истинных причин. Но во втором письме я это сделал».







</div>





+5 -1



( 7 ) просмотров: 1268

