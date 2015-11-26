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K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших
В новом интервью подкасту "Goldmine" гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K. Downing, продвигающий дебютный альбом своего проекта KK'S PRIEST, рассказал об обстоятельствах, которые привели к его уходу из PRIEST более десяти лет назад. По поводу первоначального заявления о том, что он прекращает заниматься музыкой, он сказал:
«Это была выдумка. Это полная дезинформация. И именно поэтому я так недоволен остальными ребятами из JUDAS PRIEST, потому что они сказали вам и всем фанатам нечто, что является полной дезинформацией. Но они сказали вам это только потому, что не хотели вдаваться в подробности.
В декабре 2010 года я решил не проводить прощальный тур, после которого, как ожидалось, мы уйдём на заслуженный отдых; мы собирались отправить группу на покой. Это должен был быть конец группы. Поэтому нас попросили подготовить пресс-релизы, что мы и сделали, и у меня есть пресс-релиз о группе и о том, что мы все уходим из JUDAS PRIEST. Когда мы собирались провести прощальный тур, руководство попросило нас придумать название для конца группы, прощального тура. И он должен был называться "Epitaph", что мне не очень нравилось. Это должно было стать концом группы.
Итак, что же я не хотел делать, что все остальные собирались делать? Была только одна вещь, которую я не собирался делать. Это было прощальное турне перед уходом на покой, и я сказал: "Я не буду этого делать". Я не знал, что они собираются продолжать ещё 10 лет; я думал, что они собираются провести прощальный тур, в котором я не участвовал.
Вот почему я недоволен всем этим — потому что это заставило меня выглядеть дезертиром; это заставило меня выглядеть так, будто я покинул корабль и бросил фанатов. "Ken уходит на пенсию, чтобы присматривать за своим полем для гольфа". Что ж, большое спасибо.
Я сказал группе и менеджменту: "Я проведу этот тур, этот прощальный тур, но всё должно измениться. Участникам группы нельзя находиться на сцене пьяными. Они должны выкладываться на сто и один процент, если мы собираемся это сделать. Я не собираюсь записывать EP, как вы мне говорите, потому что я не собираюсь заканчивать свою карьеру на EP". Все эти вещи, о которых я говорил: "Мне нужно иметь право голоса" и "Все должны послушать Кей Кея. Если мы собираемся закончить с группой, это должно быть сделано так, как я думаю". Но нет, им это было не нужно. Тогда я сказал: "Хорошо. Я не буду этого делать".
Мир не знает, что в апреле 2011 года я изменил своё решение, потому что люди говорили мне: "Кей Кей, ты был в группе с самого начала. Ты основал её. Ты должен и закончить её историю". И вот я разговаривал с Ian'ом [Hill'ом, басистом] — я позвонил Ian'у. И я говорил с ним об этом. Я сказал ему: "Я должен поехать в тур, правда". И я спросил его: "Можешь прислать мне сет-лист?" Потому что это всегда было предметом разногласий. Он прислал сет-лист. И уже на следующий день они выпустили пресс-релиз о том, что я ушёл из группы. Потому что после того, как он прислал сет-лист, я перезвонил ему и сказал: "Ian, он действительно хорош. Это именно то, что я предлагал ещё в декабре". Это должна быть хронология, это должен быть пример успешных песен с каждого альбома. Это должно отправить людей в это прекрасное путешествие, хронологическое путешествие по сет-листу. И таким и был сет-лист. И я ждал, что мне позвонят на следующий день и скажут: "Ладно, Ken, мы слышали, что ты думаешь о туре". Этого не произошло. Они выпустили пресс-релиз.
Тогда я очень разозлился и отправил второе письмо — в тот же день. Я изложил ребятам свои истинные причины отказа от финального тура. Первое письмо, которое я отправил, было письмом об уходе на покой, в котором говорилось: "Я не буду участвовать в туре. Я ухожу". Но я не назвал им истинных причин. Но во втором письме я это сделал».
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Black Lotus
resetius
Jack of Diamonds
Flashback
Человек раз за разом отвечает. В принципе, и в этот раз он ничего нового не сказал.
То же самое было и с Мишей Портным. Пройдёт время и интервьюеры устанут.
К.К.-ея "выперли" из собственной группы. И не абы какой! Конечно у него жопоболь, особенно, если в каждом первом интервью про это спрашивать.
IYDKMIGTHTKY13
Отомотай новости группы на этом сайте до времен его ухода и посмотри, что он вначале говорил. Какое-то время он вроде бы даже молчал, не помню, но потом начал рассказывать. Тезисы были такие - музыка стала слишком доступная, её не ценят как раньше, не будет больше никогда великих альбом типа The Dark Side of the Moon, потому что люди перестали искать, копать вглубь, сейчас же так просто выключить пластинку и забыть о ней, не пытаясь раскрыть её полностью, т.к. куда проще поменять её на другую, которая более проста и понятна и т.д. Причем, большинство его слов были весьма правильными, едва ли не мудрыми.
Но пару лет назад какого-то хуя попер весь этот понос ебаный, уже совершенно другое говорит.
У Портного история похожая, но он вроде бы сильно резок не был так, т.к. ситуация была достаточно неоднозначная, да и радикального переобувания я что-то не помню.
gravitgroove
Если он не может вернуться, но желает этого, то это означает, что он не имеет рычагов управления, а значит и ключевым участником никогда не считался юридически. Читать нужно условия самому. Там может быть любая хуита, вплоть до трюков, что когда ты добровольно уходишь, то лишаешься полностью всех прав на наследие группы. Эти контракты пишут хитрожопые мразелюди. Придумай он хоть все с самого нуля, если не зафиксировал это за собой, то… таковы рыночные отношения и ее участники.
Jack of Diamonds
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