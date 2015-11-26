Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 37
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
[= ||| все новости группы



*

KK's Priest

*



15 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР

26 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»

4 янв 2022 : 		 Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу

27 дек 2021 : 		 K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»

9 дек 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»

8 дек 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию

26 ноя 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник

14 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»

6 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году

5 окт 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству

3 окт 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов

1 окт 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

29 сен 2021 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»

1 сен 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о бывших

26 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы

25 авг 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

19 авг 2021 : 		 Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви

14 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»

4 авг 2021 : 		 K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»

3 авг 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»

26 июл 2021 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

23 июл 2021 : 		 Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен

22 июл 2021 : 		 Новая песня KK'S PRIEST

11 июл 2021 : 		 DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST

9 июл 2021 : 		 K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших



*
zoom
*
* *
В новом интервью подкасту "Goldmine" гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K. Downing, продвигающий дебютный альбом своего проекта KK'S PRIEST, рассказал об обстоятельствах, которые привели к его уходу из PRIEST более десяти лет назад. По поводу первоначального заявления о том, что он прекращает заниматься музыкой, он сказал:

«Это была выдумка. Это полная дезинформация. И именно поэтому я так недоволен остальными ребятами из JUDAS PRIEST, потому что они сказали вам и всем фанатам нечто, что является полной дезинформацией. Но они сказали вам это только потому, что не хотели вдаваться в подробности.

В декабре 2010 года я решил не проводить прощальный тур, после которого, как ожидалось, мы уйдём на заслуженный отдых; мы собирались отправить группу на покой. Это должен был быть конец группы. Поэтому нас попросили подготовить пресс-релизы, что мы и сделали, и у меня есть пресс-релиз о группе и о том, что мы все уходим из JUDAS PRIEST. Когда мы собирались провести прощальный тур, руководство попросило нас придумать название для конца группы, прощального тура. И он должен был называться "Epitaph", что мне не очень нравилось. Это должно было стать концом группы.
Итак, что же я не хотел делать, что все остальные собирались делать? Была только одна вещь, которую я не собирался делать. Это было прощальное турне перед уходом на покой, и я сказал: "Я не буду этого делать". Я не знал, что они собираются продолжать ещё 10 лет; я думал, что они собираются провести прощальный тур, в котором я не участвовал.
Вот почему я недоволен всем этим — потому что это заставило меня выглядеть дезертиром; это заставило меня выглядеть так, будто я покинул корабль и бросил фанатов. "Ken уходит на пенсию, чтобы присматривать за своим полем для гольфа". Что ж, большое спасибо.

Я сказал группе и менеджменту: "Я проведу этот тур, этот прощальный тур, но всё должно измениться. Участникам группы нельзя находиться на сцене пьяными. Они должны выкладываться на сто и один процент, если мы собираемся это сделать. Я не собираюсь записывать EP, как вы мне говорите, потому что я не собираюсь заканчивать свою карьеру на EP". Все эти вещи, о которых я говорил: "Мне нужно иметь право голоса" и "Все должны послушать Кей Кея. Если мы собираемся закончить с группой, это должно быть сделано так, как я думаю". Но нет, им это было не нужно. Тогда я сказал: "Хорошо. Я не буду этого делать".

Мир не знает, что в апреле 2011 года я изменил своё решение, потому что люди говорили мне: "Кей Кей, ты был в группе с самого начала. Ты основал её. Ты должен и закончить её историю". И вот я разговаривал с Ian'ом [Hill'ом, басистом] — я позвонил Ian'у. И я говорил с ним об этом. Я сказал ему: "Я должен поехать в тур, правда". И я спросил его: "Можешь прислать мне сет-лист?" Потому что это всегда было предметом разногласий. Он прислал сет-лист. И уже на следующий день они выпустили пресс-релиз о том, что я ушёл из группы. Потому что после того, как он прислал сет-лист, я перезвонил ему и сказал: "Ian, он действительно хорош. Это именно то, что я предлагал ещё в декабре". Это должна быть хронология, это должен быть пример успешных песен с каждого альбома. Это должно отправить людей в это прекрасное путешествие, хронологическое путешествие по сет-листу. И таким и был сет-лист. И я ждал, что мне позвонят на следующий день и скажут: "Ладно, Ken, мы слышали, что ты думаешь о туре". Этого не произошло. Они выпустили пресс-релиз.

Тогда я очень разозлился и отправил второе письмо — в тот же день. Я изложил ребятам свои истинные причины отказа от финального тура. Первое письмо, которое я отправил, было письмом об уходе на покой, в котором говорилось: "Я не буду участвовать в туре. Я ухожу". Но я не назвал им истинных причин. Но во втором письме я это сделал».

K.K. DOWNING:





Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Black Lotus


15 фев 2022, 16:22		Стонота

resetius


15 фев 2022, 16:25		Задолбали постить этого нытика. Каждый раз он пишет какую-то новую версию событий. Не удивлюсь, что завтра виноваты в том, что он ушел из группы будут инопланетяне.

Jack of Diamonds


15 фев 2022, 17:54		какой же пиздец

Flashback


15 фев 2022, 18:52		Человека раз за разом спрашивают одно и то же.
Человек раз за разом отвечает. В принципе, и в этот раз он ничего нового не сказал.
То же самое было и с Мишей Портным. Пройдёт время и интервьюеры устанут.
К.К.-ея "выперли" из собственной группы. И не абы какой! Конечно у него жопоболь, особенно, если в каждом первом интервью про это спрашивать.

IYDKMIGTHTKY13


15 фев 2022, 19:36		Flashback
Отомотай новости группы на этом сайте до времен его ухода и посмотри, что он вначале говорил. Какое-то время он вроде бы даже молчал, не помню, но потом начал рассказывать. Тезисы были такие - музыка стала слишком доступная, её не ценят как раньше, не будет больше никогда великих альбом типа The Dark Side of the Moon, потому что люди перестали искать, копать вглубь, сейчас же так просто выключить пластинку и забыть о ней, не пытаясь раскрыть её полностью, т.к. куда проще поменять её на другую, которая более проста и понятна и т.д. Причем, большинство его слов были весьма правильными, едва ли не мудрыми.
Но пару лет назад какого-то хуя попер весь этот понос ебаный, уже совершенно другое говорит.
У Портного история похожая, но он вроде бы сильно резок не был так, т.к. ситуация была достаточно неоднозначная, да и радикального переобувания я что-то не помню.

gravitgroove


15 фев 2022, 20:11		Пару лет? По исчислению марса если только, а по земному все лет 6 - 7 непрерывного нытья.
Если он не может вернуться, но желает этого, то это означает, что он не имеет рычагов управления, а значит и ключевым участником никогда не считался юридически. Читать нужно условия самому. Там может быть любая хуита, вплоть до трюков, что когда ты добровольно уходишь, то лишаешься полностью всех прав на наследие группы. Эти контракты пишут хитрожопые мразелюди. Придумай он хоть все с самого нуля, если не зафиксировал это за собой, то… таковы рыночные отношения и ее участники.

Jack of Diamonds


15 фев 2022, 20:41		правильно, он же сам съебал, какие еще рычаги управления?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1268

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом