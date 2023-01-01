Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»

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все новости группы
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Великобритания
10 авг 2022 :
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K. K. DOWNING выпускает книгу
8 мар 2022 :
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K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР
1 мар 2022 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
15 фев 2022 :
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K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших
8 фев 2022 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР
26 янв 2022 :
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Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»
4 янв 2022 :
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Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу
27 дек 2021 :
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K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»
9 дек 2021 :
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K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»
8 дек 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию
26 ноя 2021 :
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Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник
14 окт 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»
6 окт 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году
5 окт 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству
3 окт 2021 :
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Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов
1 окт 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
29 сен 2021 :
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Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»
1 сен 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о бывших
26 авг 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы
25 авг 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
19 авг 2021 :
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Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви
14 авг 2021 :
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K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»
4 авг 2021 :
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K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»
3 авг 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»
26 июл 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
23 июл 2021 :
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Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен
22 июл 2021 :
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Новая песня KK'S PRIEST
11 июл 2021 :
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DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST
9 июл 2021 :
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K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной
8 июл 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»
5 июл 2021 :
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K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»
30 июн 2021 :
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K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST
29 июн 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»
26 июн 2021 :
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K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом
23 июн 2021 :
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K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел
21 июн 2021 :
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KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST
20 июн 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN
17 июн 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
17 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»
16 июн 2021 :
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K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST
11 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о названии группы
10 июн 2021 :
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TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST
1 июн 2021 :
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K.K. DOWNING выбрал «бога рока»
26 май 2021 :
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Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?
19 май 2021 :
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Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST
12 май 2021 :
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Новое видео KK'S PRIEST
10 май 2021 :
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Фрагмент нового материала KK'S PRIEST
6 май 2021 :
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K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»
8 янв 2021 :
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KK'S PRIEST обещают альбом
1 сен 2020 :
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Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...
5 июн 2020 :
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Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью
16 май 2020 :
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Альбом KK'S PRIEST еще не сведён
23 мар 2020 :
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K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST
18 мар 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»
21 фев 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом
18 фев 2020 :
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K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
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сегодня
Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»
В новом интервью для радиостанции 99Rock WKSM во Флориде фронтмена KK'S PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили, будут ли он и его коллеги по группе устраивать встречи с фанатами во время предстоящего тура по США. Он ответил:
«Обычно мы не устраиваем встреч с фанатами. Я знаю, что сейчас это очень популярно. И я бы не отказался от встреч, но я знаю, что К. К. не очень их любит. Ему нравится выходить на сцену, выступать и уходить».
Когда ведущий отметил, что многие артисты в последнее время предлагают встречи с публикой как способ заработать дополнительные деньги в турах, Owens сказал:
«Конечно. И я только за. Я пытался уговорить К. К. Я сказал: "Слушай, мы должны это делать. И деньги хорошие получим, и фанатов увидим". В социальных сетях меня только и спрашивают: "Будут ли встречи с фанатами?" И я думаю, что все вокруг таким занимаются. Сейчас другая эпоха. Пластинки не продаются, как раньше, всё очень дорого, а площадки дерут с нас огромный процент за продажу сувенирной продукции. Так что это способ заработать дополнительные деньги».
После того как ведущий заметил, что встреча KK'S PRIEST без К. К. была бы бессмысленной, Owens согласился:
«Да, мы не собираемся делать так. Я думаю, большинство людей хотят, чтобы мы с К. К. участвовали в них. И если бы я появился там, некоторые люди были бы не против, но К. К. - тот, с кем все хотят встретиться».
Ведущий пошутил, что вряд ли он сможет пробраться за кулисы и съесть еду KK'S PRIEST, на что Owens ответил:
«Я думаю, ты можешь нас увидеть. Я имею в виду, мы встречаемся с людьми. Обычно мы с Ken'ом, когда шоу заканчивается, сразу выходим за дверь с сумкой и идём в отель. Я делаю это, чтобы сохранять голос в форме. Но мы все ещё приветствуем людей, особенно таких, как радиоведущие и те, кто уделяет нам время и помогает, мы всегда рады поздороваться с людьми типа тебя».
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