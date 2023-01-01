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KK's Priest

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Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»



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В новом интервью для радиостанции 99Rock WKSM во Флориде фронтмена KK'S PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили, будут ли он и его коллеги по группе устраивать встречи с фанатами во время предстоящего тура по США. Он ответил:  

«Обычно мы не устраиваем встреч с фанатами. Я знаю, что сейчас это очень популярно. И я бы не отказался от встреч, но я знаю, что К. К. не очень их любит. Ему нравится выходить на сцену, выступать и уходить».

Когда ведущий отметил, что многие артисты в последнее время предлагают встречи с публикой как способ заработать дополнительные деньги в турах, Owens сказал:

«Конечно. И я только за. Я пытался уговорить К. К. Я сказал: "Слушай, мы должны это делать. И деньги хорошие получим, и фанатов увидим". В социальных сетях меня только и спрашивают: "Будут ли встречи с фанатами?" И я думаю, что все вокруг таким занимаются. Сейчас другая эпоха. Пластинки не продаются, как раньше, всё очень дорого, а площадки дерут с нас огромный процент за продажу сувенирной продукции. Так что это способ заработать дополнительные деньги».

После того как ведущий заметил, что встреча KK'S PRIEST без К. К. была бы бессмысленной, Owens согласился:

«Да, мы не собираемся делать так. Я думаю, большинство людей хотят, чтобы мы с К. К. участвовали в них. И если бы я появился там, некоторые люди были бы не против, но К. К. - тот, с кем все хотят встретиться».

Ведущий пошутил, что вряд ли он сможет пробраться за кулисы и съесть еду KK'S PRIEST, на что Owens ответил:

«Я думаю, ты можешь нас увидеть. Я имею в виду, мы встречаемся с людьми. Обычно мы с Ken'ом, когда шоу заканчивается, сразу выходим за дверь с сумкой и идём в отель. Я делаю это, чтобы сохранять голос в форме. Но мы все ещё приветствуем людей, особенно таких, как радиоведущие и те, кто уделяет нам время и помогает, мы всегда рады поздороваться с людьми типа тебя».




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