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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 32
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 22
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 15
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KK's Priest

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Видео с выступления KK'S PRIEST



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Видео с выступления KK'S PRIEST, состоявшегося 12 марта в Rams Head Live, Baltimore, Maryland, доступно для просмотра ниже:

01. Hellfire Thunderbolt
02. One More Shot At Glory
03. The Ripper (JUDAS PRIEST song)
04. Reap The Whirlwind
05. Night Crawler (JUDAS PRIEST song)
06. Sermons Of The Sinner
07. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
08. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)
09. Hell Patrol (JUDAS PRIEST song)
10. Brothers Of The Road
11. Metal Meltdown (JUDAS PRIEST song)
12. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
13. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)
14. Victim Of Changes (JUDAS PRIEST song)
15. Raise Your Fists
16. Strike Of The Viper






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