5 дек 2022



Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest



Канадское издание The Metal Voice недавно побеседовало с лауреатом Зала славы рок-н-ролла Les'ом Binks'ом, бывшим барабанщиком Judas Priest. Выдержка из беседы приведена ниже.



На вопрос о том, участвовал ли он в работе над предстоящим студийным альбомом KK's Priest, Les ответил:



«Я беседовал с ним [K. K. Downing'ом] об этом, и я думаю, что возникли проблемы с менеджментом [K. K.] и бронированием дат тура, поэтому он просто решил продолжить работу над альбомом номер два [KK's Priest]. Дело в том, что в группе есть ещё один барабанщик, и я предполагаю, что он играл на этом альбоме. Я мог бы принять участие в записи только в качестве приглашенного музыканта. Так что, как я уже сказал, пока не появятся какие-то подтверждённые даты, мне придётся подождать и посмотреть, что будет дальше».







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