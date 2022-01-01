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KK's Priest

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|||| 5 дек 2022

Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest



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Канадское издание The Metal Voice недавно побеседовало с лауреатом Зала славы рок-н-ролла Les'ом Binks'ом, бывшим барабанщиком Judas Priest. Выдержка из беседы приведена ниже.

На вопрос о том, участвовал ли он в работе над предстоящим студийным альбомом KK's Priest, Les ответил:

«Я беседовал с ним [K. K. Downing'ом] об этом, и я думаю, что возникли проблемы с менеджментом [K. K.] и бронированием дат тура, поэтому он просто решил продолжить работу над альбомом номер два [KK's Priest]. Дело в том, что в группе есть ещё один барабанщик, и я предполагаю, что он играл на этом альбоме. Я мог бы принять участие в записи только в качестве приглашенного музыканта. Так что, как я уже сказал, пока не появятся какие-то подтверждённые даты, мне придётся подождать и посмотреть, что будет дальше».

Drummer LES BINKS On Possibility Of Rejoining KK'S PRIEST - "The Only Time That I Would Be Involved Would Be Through A Live Situation As A Guest Performer"




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