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TIM "RIPPER" OWENS о выступлениях с KK's PRIEST



TIM "RIPPER" OWENS в недавнем интервью обсудил первый визит KK's PRIEST в США — небольшие выдержки доступны ниже.



Если посмотреть на сет-лист тура, то в нем смешаны новые и старые вещи. Есть ли у вас какая-то особая философия в том, какие композиции вы выбираете для сет-листа и почему?



«Я полагаю, что большая часть этого сет-листа была изначально составлена для фестивалей прошлым летом. Возможно, со временем мы включим в сет больше моих песен времен Judas Priest. Очевидно, что в будущем мы будем играть больше песен KK's Priest, но сейчас мы все еще играем по этому сет-листу. Когда вы составляете сет-лист для фестиваля, вы должны стараться сделать это для более широкой аудитории, потому что многие фестивальные зрители не приходят на вас. Приходится составлять сет-лист, в котором есть понемногу всего.



Некоторые люди жалуются, что не хотят снова слышать "Breaking the Law"; честно говоря, я тоже не хочу слышать "Breaking the Law", но когда ты выходишь на сцену и играешь эту песню — ярых фанатов KK Priest и Judas Priest тошнит от этой песни — но самое странное, что когда ты выходишь на сцену и начинаешь играть эту песню, люди просто сходят с ума. Поэтому приходится составлять такой сет-лист, чтобы все были довольны. Мы исполняем половину песен К.К.Priest и половину классических песен Priest, которые написал К.К..»



Вы только что затронули эту тему, рассказав о двух своих пластинках с Judas Priest и включении их в сет-лист. Как вы оцениваете эти записи, особенно в контексте KK'S Priest?



«Это были отличные альбомы, и забавно, что одна из самых больших претензий, которую я получаю от фанатов, это то, что они хотят услышать больше моих песен эпохи Judas Priest. Я думаю, что в будущем в сет войдет песня "One-on-One", которая является одной из моих любимых с Demolition. Она отлично подходит ко всему, и приятно, что фанаты хотят услышать эти песни!»







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