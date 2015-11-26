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Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году



K. K. Downing в рамках недавнего интервью сказал, что не исключает варианта, что новый альбом выйдет в 2022 году:



«Я уже на пути к следующей пластинке, которая невероятно увлекательна. Так что если у меня будет эта зима, у нас будет эта зима, во время которой мы никуда не поедем, то к тому моменту, когда мы можем отправиться в тур, у нас уже будет всё готово. И это будет просто замечательно, потому что тогда мы сможем выпустить его в следующем году. Ну и к тому времени у нас будет очень крутой тур. Мы будем рады, конечно, выступить в роли специальных гостей с какой-нибудь группой или дать собственные концерты — либо то, либо другое... И, надеюсь, мы сможем устроить тур. Но нам нужно продвигать первый альбом. Так что, промоутеры, посмотрите наши видео и послушайте пластинку!»







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