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Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству



K.K. Downing рассказал о разнице в подходах к сочинительству в KK'S PRIEST и JUDAS PRIEST:



«В настоящее время я предпочитаю иметь возможность, если я думаю, что это хорошо, включить это в запись. Если я думаю, что это плохо, то это не попадает в запись. Я предпочитаю спрашивать себя, а не спрашивать мнение других людей.



Я очень горжусь всем, что я сделал в рамках авторской команды с Glenn'ом и Rob'ом — очень горжусь этим — но мне нравится вот так, если честно. Мне больше нравится так, потому что я чувствую себя настоящим металлическим PRIEST. Я на сто процентов верен этой музыке. И мне всё равно, что говорят люди по этому поводу. Я знаю, что фанаты одинаковы. Мне всё равно, что говорят люди. Я действительно чувствую себя единым целым с фанатами, потому что у нас были такие прекрасные отношения в течение долгого времени.



Я считаю, что для меня очень важно иметь возможность заниматься всем этим. И я уже на пути ко второй пластинке KK'S PRIEST, и она звучит хорошо — она реально звучит как хорошее продолжение "Sermons Of The Sinner". История KK'S PRIEST продолжается так, как я считаю нужным. И мне это нравится. Так что я очень, очень рад этому. И я сейчас очень счастлив. Пластинка выйдет сегодня-завтра, и мы сможем переключить своё внимание на подготовку к концертным выступлениям — продюсирование, составление сет-листа, репетиции песен. Потому что это случится — обязательно случится».







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